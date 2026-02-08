Cómo está el Paso a Chile: de cuánto es la demora este domingo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Cómo está el Pehuenche.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra abierto este domingo para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

A primera hora de la jornada informaron que se informó que no hay demoras de importancia en Horcones (Argentina) ni en Los Libertadores (Chile). El flujo vehicular podría incrementarse en las próximas horas.

paso a chile Horcones cruce aduana Bomberos Voluntarios de Uspallata aseguran que hay demoras en Horcones por controles a ciudadanos venezolanos. Walter Moreno/MDZ Cómo está el tiempo en el paso a Chile Desde la Dirección de Contingencias Climáticas indicaron que, por el momento, no se registraban condiciones meteorológicas adversas en las próximas horas. Se espera que el cielo esté nublado en la cordillera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: