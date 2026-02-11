Paso a Chile: el pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

Para este miércoles el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa cielo despejado durante todo el día y la noche en alta montaña. A primera hora de la mañana, estas son las temperaturas:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° En tanto, la estabilidad se mantendría durante el jueves: "Cielo despejado durante todo el día", indica el pronóstico.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: