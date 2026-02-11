Paso a Chile: el pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.
Para este miércoles el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa cielo despejado durante todo el día y la noche en alta montaña. A primera hora de la mañana, estas son las temperaturas:
- Uspallata: 8°
- Punta de Vaca: 4°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2°
En tanto, la estabilidad se mantendría durante el jueves: "Cielo despejado durante todo el día", indica el pronóstico.
Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.