La Anmat retiró del mercado un aceite de oliva falsificado de marca conocida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió en todo el país la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un aceite de oliva virgen extra rotulado como marca Nucete, luego de confirmar que se trata de un producto falsificado.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 510/2026, publicada en el Boletín Oficial , tras una investigación iniciada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a partir de inconsistencias detectadas en el envase.

“Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina”.

Según detalló el organismo, el envase presentaba diferencias con el producto original, lo que motivó la consulta a la empresa titular de la marca.

image Anmat mostró algunas diferencias en sus envases. Foto: Anmat

Qué detectó Anmat

La firma Agro Aceitunera S.A., responsable de la marca Nucete, informó que el producto investigado no fue fabricado por la compañía y que desconoce su origen y contenido. Además, enumeró diferencias visibles respecto del aceite genuino. Tras esa confirmación, el INAL notificó el incidente en los sistemas federales de control alimentario y recomendó prohibir su circulación.

Anmat determinó que el aceite se encuentra en infracción por tratarse de un producto apócrifo, sin registros sanitarios válidos y con un rotulado que utiliza datos pertenecientes a otra empresa.

Por qué es riesgoso

El organismo explicó que, al carecer de registros oficiales, no se puede garantizar la trazabilidad, las condiciones de elaboración ni la inocuidad del producto. Por ese motivo, quedó prohibida su comercialización en todo el territorio nacional y también en plataformas de venta online.

Desde la autoridad sanitaria recomendaron a la población no consumir el producto en cuestión y verificar siempre que los alimentos cuenten con los registros correspondientes (RNE y RNPA) en sus rótulos.