La Anmat aprueba inmunoterapia subcutánea para tratamientos oncológicos

La Anmat aprobó aprobó una nueva forma de aplicación subcutánea de inmunoterapia en tratamiento oncológico . La innovación permite administrar el tratamiento en menos tiempo y representa una alternativa a la formulación intravenosa utilizada actualmente en distintos tipos de cáncer en Argentina.

La inmunoterapia transformó en los últimos años el tratamiento del cáncer al ofrecer una estrategia que fortalece las defensas del propio organismo para combatir diferentes tumores. En la actualidad, muchas inmunoterapias de referencia se administran por vía intravenosa mediante infusiones que demandan entre 30 y 40 minutos por sesión.

Ahora, existen nuevas formas de aplicar ese mismo tratamiento por vía subcutánea, una modalidad que permite reducir significativamente el tiempo de administración y que suma una alternativa dentro de las opciones terapéuticas disponibles en oncología .

En Argentina se diagnostican más de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año y una gran parte de los pacientes requiere tratamientos prolongados, con múltiples visitas a centros de salud y controles periódicos. En ese contexto, además de la eficacia clínica, la experiencia del paciente adquiere cada vez mayor relevancia.

Pembrolizumab es una inmunoterapia aprobada para múltiples tipos de cáncer , entre ellos:

Melanoma

Cáncer de pulmón

de pulmón Cáncer de cabeza y cuello

de cabeza y cuello Mama triple negativo

Cáncer de cuello uterino

de cuello uterino Cáncer colorrectal

La nueva formulación subcutánea representa una innovación en la administración de esta opción terapéutica, ya que ofrece una alternativa eficaz a la formulación intravenosa (IV).

“La innovación en oncología no solo implica desarrollar nuevas terapias más eficaces, sino también mejorar la calidad de vida de las personas, quienes atraviesan un tratamiento contra una enfermedad como el cáncer. Reducir los tiempos de administración permite que los pacientes pasen menos tiempo en centros de salud y puedan sostener con mayor facilidad sus actividades cotidianas, su trabajo y su vida personal”, señaló el Dr. Rodrigo Sanchez.

El especialista, médico oncólogo del Hospital Militar Central, destacó además la importancia de avanzar en alternativas que contemplen no solo el tratamiento de la enfermedad, sino también el impacto que tienen las terapias en la rutina diaria de los pacientes.

Anmat e innovación en tratamientos oncológicos

Los avances en inmunoterapia reflejan una evolución constante en oncología, con foco no solo en la eficacia de los tratamientos, sino también en hacerlos más accesibles y prácticos para quienes los reciben.

“Los avances en inmunoterapia reflejan una evolución que pone cada vez más foco en las personas: no solo en tratar la enfermedad, sino también en hacer que el tratamiento sea más accesible, práctico y compatible con la vida diaria de los pacientes”, agregó el Dr. José Maria Palmeiro.

A medida que la investigación oncológica continúa avanzando, la incorporación de nuevas formas de administración forma parte del desarrollo continuo de opciones terapéuticas en cáncer y de estrategias orientadas a mejorar la experiencia de los pacientes durante los tratamientos prolongados.