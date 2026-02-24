Caso Ivana Molina: "No maté y jamás mataría a nadie", afirmó el acusado de femicidio

Una jornada clave se vivió este martes en el juicio por jurados por el caso de Ivana Molina , desaparecida en abril de 2023 en Mendoza. El único detenido e imputado por el presunto femicidio de la mujer declaró por primera vez y rechazó las acusaciones en su contra: "No maté y jamás mataría a nadie", aseguró.

Fue pasadas las 9 cuando Carlos Miguel Díaz Vílchez se sentó por primera vez en el estrado de la Sala de Juicios por Jurado del Polo Judicial Penal y habló frente a los 12 ciudadanos que conforman el tribunal popular.

Durante gran parte de la mañana, el acusado se dedicó a brindar su versión de los hechos y a contestar las preguntas que le hicieron desde la parte acusadora, representada por los fiscales Fernando Guzzo y Claudia Ríos , y la querella, a cargo de los abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton .

"Mi nombre Carlos Miguel Díaz, soy técnico de ascensores. Tengo cuatro hijos y 12 nietos. Toda mi vida trabajé y estuve 34 años casado, muy feliz con mi familia", comenzó el imputado presentándose ante el jurado.

De acuerdo con fuentes allegadas al proceso, Díaz Vílchez ofreció detalles sobre cómo se inició la relación con Ivana Molina: "Después de estar tantos años viudo, decido hacer una pareja. Fue de casualidad que conocí a Ivana porque me la presentaron en una juntada de amigos", contó.

"Yo traté de ayudarla a ella. Los familiares no la recibían, era muy adicta, desde los 13 años que trabajaba en cabarets. Yo sentí mucho cariño por ella, nos llegamos a enamorar", continuó relatantando Díaz Vilchez.

El hombre agregó que con el tiempo decidieron comenzar a convivir, pero a cambio le pidió a la mujer que dejara la noche, las drogas y el trabajo sexual. Afirmó que durante medio año "estuvieron bien", pero luego volvió a "desviarse" y a salir todos los fines de semana, días en los que él solía quedar a cargo del cuidado de su hija menor de edad.

Frente a eso, Díaz Vílchez decidió ponerle a fin a la convivencia y ella se fue de su casa: "Los familiares ya estaban cansados pasaba todo el fin de semana drogada. Dejaba a los niños con sus hermanos y se los terminó quitando el exmarido", relató durante su exposición.

Posteriormente, brindó su versión de los episodios que condujeron a que Ivana Molina lo denunciara por violencia de género. Básicamente, explicó que fue una discusión durante un asado al que la invitó junto a sus hijos y que se produjo una discusión porque ella quería ir a comprar cocaína: "Fue una riña familiar más que nada. Ahí ella fue y puso la denuncia y esa es la prohibición de acercamiento que teníamos".

Después de eso, añadió, que no la vio por tres o cuatro meses y luego coincidieron durante una juntada en la casa de un amigo que tienen en común. Allí, conversaron y arreglaron las cosas, por lo que comenzaron a salir otra vez, juntándose "cada 15 o 20 días", señaló el acusado.

Asimismo, relató que el 31 de marzo la mujer fue hasta su domicilio y que para ese entonces "hacía 15 o 20 días" que no la veía. Molina le pidió si podía darse una ducha y que luego mantuvieron relaciones sexuales, añadiendo que ella tenía "principio de menstruación", situación con la buscó explicar las manchas de sangre de la mujer que fueron detectadas en su habitación días después de la desaparición.

Continuó diciendo que Molina le pidió que la llevara a vender una juguera, que él le había regalado, ya que quería conseguir dinero para comprar droga. Así, salieron en la moto de Díaz Vilchez y terminaron en una juntada en la casa de un tal Carucha, en el barrio Flores del oeste de la Ciudad de Mendoza. En el medio, fueron a vender la juguera a la casa de una sobrina de la mujer.

Momentos después, regresaron a la casa del Carucha y se quedaron cerca de dos horas conversando en la vereda. Fue en esa charla que Díaz Vílchez asegura que Ivana Molina le confesó que iba a "llevar una mercadería al sur", dando a entender que iba traficar droga.

"Esto lo voy a hacer callada, yo me quiero ir porque estoy cansada de estar en esta situación. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí y tenía que contarte esto a vos", le habría dicho Ivana Díaz al imputado, de acuerdo con su declaración.

En ese sentido, apuntó contra la Justicia, ya que explicó que se ofrecieron pruebas de que la mujer fue vista trabajando en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, pero que jamás se chequearon esos datos.

Ivana Molina junto a Carlos Díaz Foto: archivo Ivana Molina junto a Carlos Díaz Vílchez. Facebook.

Finalmente, sostuvo su inocencia al asegurar que "jamas mató y jamás mataría a nadie", buscando despegarse de las acusaciones en su contra y ratificando la hipótesis que presentaron sus defensores Marcelo López y Ariel Benavidez durante los alegatos de apertura, que se realizaron el lunes en el marco del juicio por jurados.

Posteriormente, también se presentó a declarar una amiga de Ivana Molina, quien explicó que la mujer desaparecida tenía problemas de consumo, solía cometer robos en la modalidad "mechera" y ejerció la prostitución hasta la época en que dejó de ser vista. De esa forma, contradijo las afirmaciones de la fiscalía, que argumentó en los alegatos de inicio que la mujer llevaba muchos años sin dedicarse al trabajo sexual.

La investigación del caso Ivana Molina

La causa tuvo su inició luego de que familiares de Ivana Molina denunciaran su desaparición el lunes 10 de abril de 2023 en la extinta Oficina Fiscal N°6 —quedó unificada como parte de la Oficina Fiscal Capital—, luego de varios días sin tener noticias de ella.

En la investigación tomó intervención la fiscal Claudia Ríos, quien trabajó junto a personal de la División Búsqueda de Personas para realizar las averiguaciones con respecto al paradero de la mujer.

Los primeros avances en la pesquisa y la incorporación de testimonios y pericias motivó que se activara el protocolo de femicidio y las sospechas recayeron rápidamente sobre Díaz Vilchez, ex pareja de la mujer y última persona que la habría visto con vida.

Ivana Molina. Foto: Facebook. Ivana Molina, la mujer que desapareció en abril de 2023. Facebook.

A partir de allí, se realizaron rastrillajes con perros especializados, excavaciones en la vivienda del acusado y diversas medidas periciales. Aunque el cuerpo nunca fue hallado, los canes detectaron rastros de sangre en el domicilio del imputado, lo que terminó comprometiéndolo en la causa.

Cuando intentaron detenerlo, no se encontraba en su casa y se emitió un pedido de captura nacional e internacional. Finalmente, el 4 de mayo de 2023, Díaz Vílchez fue localizado y detenido en la provincia de Buenos Aires por personal de Investigaciones y de la Policía Federal. Luego fue trasladado a Mendoza e imputado por femicidio.

La instrucción avanzó y en junio de 2024 la Justicia confirmó la elevación de la causa al juicio por jurados, rechazando diversos planteos de la defensa. Así, el acusado permaneció detenido y ahora enfrenta una posible condena a prisión perpetua.