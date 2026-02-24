"Es un monstruo": habló la mujer que encontraron maniatada en un descampado en Córdoba

A casi un mes del caso de desaparición de Tania Suárez en Córdoba, donde la mujer fue encontrada después de 48 horas en un descampado en La Cumbre, la mujer habló tras ser hallada maniatada y dio su versión de lo ocurrido, donde desmintió tener una relación con Néstor Maldonado, el imputado por el hecho, y explicó el verdadero vínculo con este hombre .

En una entrevista para un programa de televisión, donde buscó esclarecer los hechos, repudió la libertad de Maldonado y se mostró conmocionada por la repercusión que tuvo su caso. "Estoy mal por todo lo que se dice. No es como él lo contó. Mi familia recibió amenazas y a mi hija le escriben cosas horribles ", empezó explicando Tania.

Además, comentó que el vínculo con Néstor Maldonado comenzó en 2021, cuando lo conoció mientras trabajaba en una concesionaria frente a un bar donde este hombre trabajaba. "Era atento, me dejaba un bombón o un alfajor. Me decía que si me notaba triste podía hablar con él”, comentó.

"Se armó una historia que no es real. Nunca fuimos pareja, solo una amistad . A veces hablábamos, a veces no, pero nada más que eso", aclaró, a quien además ahora catalogó como " un monstruo y una mala persona ”.

Según explicó la mujer, ella salió de su casa tras acordar un encuentro con el imputado, donde en principio iban a reunirse para tomar mates en una plaza, cuando Maldonado le propuso encontrarse en la Terminal de Ómnibus de Córdoba y, según explicó Suárez, le propuso viajar a las sierras.

“Yo no estaba bien anímicamente. Venía atravesando una situación de violencia y estaba deprimida. Había tomado medicación queriendo atentar contra mi vida. No estaba en mis cabales cuando escribí esos mensajes”, explicó.

Además, comentó que durante el viaje su hija recibió algunos mensajes preocupantes, donde la mujer explicaba que Maldonado no era el mismo de las fotos y que tenía un aspecto similar a Marcelo Sajen (un violador serial de Córdoba). "Él me dijo que le dijera a mi hija que estaba con otra persona porque ella no lo quería. Sabía que estaba obsesionado conmigo y me hostigaba con llamadas. Me indicó que inventara que había conocido a alguien por redes y que estaba en el Parque Sarmiento", explicó.

Finalmente, tras estas horas fatídicas, Tania Suárez fue encontrada horas más tarde atada de manos y pies en un descampado por un vecino, en la zona de La Cumbre.