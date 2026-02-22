Encontraron el cadáver de una mujer en su casa y el sospechoso del femicidio apareció muerto

La localidad rionegrina vive horas de conmoción tras el hallazgo de dos cuerpos en menos de 24 horas. Sofía González, una mujer de 35 años, fue encontrada asesinada en su casa el sábado; y este domingo, tras un intenso rastrillaje, la Policía halló el cadáver de su expareja en una zona rural.

Lo que comenzó como una desesperada búsqueda tras un crimen atroz terminó con el cierre de un círculo trágico en el Valle Medio. La Fiscalía Descentralizada confirmó que el hombre señalado como el principal sospechoso del femicidio de Sofía González fue encontrado sin vida en una zona boscosa, poniendo fin al operativo de captura pero dejando abiertas decenas de preguntas sobre el trasfondo del caso.

Así encontraron al sospechoso por el femicidio de Sofía González Luego de que Criminalística recolectara las primeras pruebas en la casa de la víctima, todas las sospechas recayeron sobre su círculo íntimo. El despliegue para dar con el sospechoso incluyó canes de investigación para seguir rastros de olor desde el domicilio; efectivos de la Brigada Rural que peinaron las zonas de monte y bosque; y relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la ruta de huida.