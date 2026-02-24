Encontraron muerto a un joven de 20 años que estaba desaparecido en Salta y hay conmoción

La víctima, de 20 años, había desaparecido el sábado en General Güemes, provincia de Salta. La Justicia investiga un presunto homicidio doloso.

La provincia de Salta vive horas de conmoción tras confirmarse el hallazgo sin vida de un joven de 20 años que se encontraba desaparecido y era buscado intensamente desde el pasado sábado 21 de febrero. El cuerpo fue encontrado este martes en un terreno baldío.

La víctima fue identificada como Gabriel González, quien se había ausentado de su vivienda en el barrio Cooperativa de la ciudad de General Güemes. Según informaron fuentes oficiales, su familia radicó la denuncia tras no tener noticias sobre su paradero, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda coordinado por las autoridades provinciales.

El hallazgo del cuerpo De acuerdo a datos brindados por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el cadáver fue hallado en un descampado de esa localidad. En el lugar trabajaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal de la Policía de Salta, quienes realizaron tareas de preservación de la escena, levantamiento de rastros y toma de fotografías periciales.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, quien interviene en el marco de la Resolución 1248. Esta normativa establece que, ante una muerte en la que inicialmente pudiera presumirse un accidente o un suicidio, debe aplicarse la presunción de homicidio doloso hasta que las pruebas determinen fehacientemente lo ocurrido.

Investigan la mecánica de la muerte Entre las medidas ordenadas se encuentra la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, cuyos resultados serán clave para determinar la mecánica de la muerte, la data del fallecimiento y la eventual intervención de terceros. También se analiza material fílmico de cámaras de seguridad de la zona y se toman declaraciones testimoniales a vecinos y allegados.