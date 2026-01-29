Encontraron sin vida a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era intensamente buscada desde el 21 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas.

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que había sido reportada como desaparecida el pasado 21 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, fue encontrada sin vida, según confirmaron fuentes familiares en las últimas horas. La noticia generó conmoción tanto en la comunidad argentina residente en el país norteamericano como en su entorno cercano.

La joven se encontraba radicada en Estados Unidos y su familia había solicitado colaboración para dar con su paradero tras perder contacto con ella la semana pasada. El caso generó preocupación tanto en su entorno familiar como en la comunidad argentina en el exterior, que difundió su búsqueda a través de redes sociales.

Fuentes vinculadas al consulado argentino en Los Ángeles confirmaron que las autoridades diplomáticas se encuentran interviniendo en el caso y en permanente contacto con el círculo cercano de la víctima, brindando asistencia y acompañamiento a la familia.

Argentina desaparecida Estados Unidos Los Angeles Fue vista por última vez el pasado 21 de enero. @ayelen_priiii - Instagram Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias ni las causas de la muerte. Las autoridades estadounidenses avanzan con la investigación para esclarecer el hecho, mientras se aguardan informes forenses que aporten mayor precisión sobre lo ocurrido.

Desde el entorno familiar pidieron respeto y privacidad en este momento de profundo dolor, al tiempo que agradecieron la difusión y la ayuda recibida durante los días de búsqueda.