Robó un celular a la salida de un boliche y terminó detenido

El hecho se produjo durante la mañana de este domingo en Ugarteche. Recuperaron el celular que el delincuente había intentado descartar en un techo.

Un importante despliegue se montó por el asalto en Ugarteche (Imagen ilustrativa)

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la mañana de este domingo en Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo, acusado de robar un teléfono celular a la salida de un boliche. El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en la zona de la Ruta 16, en el ingreso al barrio Libertad.

De acuerdo con la información oficial, la víctima, una mujer de 26 años, denunció que fue sorprendida por un sujeto que le sustrajo su celular y escapó rápidamente del lugar.

Tras el robo, la joven junto a otras personas comenzaron a seguir al sospechoso durante algunos metros, aunque finalmente lo perdieron de vista en las inmediaciones del barrio Los Paraísos.

Minutos después llegó personal policial, que con autorización del propietario de una vivienda del barrio Libertad ingresó al patio del domicilio, donde se encontraba el presunto autor del hecho. Allí los efectivos lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

Posteriormente, durante un rastrillaje por techos y patios de viviendas cercanas, los uniformados encontraron el teléfono celular sustraído oculto dentro de una remera.