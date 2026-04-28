Por qué no deberías usar el celular al sacar plata del cajero

Usar el celular mientras se realiza una extracción en un cajero automático puede parecer algo inofensivo, pero los especialistas en seguridad recomiendan evitarlo. En un contexto donde el teléfono está siempre a mano, muchas personas lo consultan incluso en ese momento, sin tener en cuenta los riesgos que implica esta distracción.

El principal problema es que mirar la pantalla del celular reduce la atención sobre el entorno. Esto puede facilitar robos o arrebatos, ya que la persona queda menos alerta a lo que ocurre a su alrededor. También aumenta la posibilidad de cometer errores durante la operación, como olvidar la tarjeta o el dinero en el cajero.

Otro punto clave es la exposición de información sensible. Mientras se usa el cajero, es importante cuidar datos como el PIN o los movimientos realizados. Si el usuario está distraído con el celular, puede descuidar detalles básicos de seguridad, como cubrir el teclado al ingresar la clave o verificar que nadie esté observando.

Además, el uso del teléfono puede alargar el tiempo de permanencia frente al cajero. Esto no solo genera incomodidad para otros usuarios, sino que también incrementa el riesgo de ser identificado como un objetivo fácil por parte de delincuentes que buscan víctimas distraídas.

Los expertos también advierten sobre situaciones en las que una persona puede ser abordada con excusas o engaños mientras está usando el celular. Al tener la atención dividida, es más difícil detectar intentos de estafa o maniobras sospechosas en ese momento.

Por eso, la recomendación general es mantener el foco en la operación hasta finalizarla. Guardar el celular, observar el entorno y actuar con rapidez son medidas simples que ayudan a reducir riesgos y proteger tanto el dinero como la información personal.

Evitar el uso del teléfono en el cajero no es una exageración, sino una forma de prevenir problemas. Estar atento durante esos minutos puede marcar la diferencia entre una operación segura y una situación complicada.