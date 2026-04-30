Cómo jugar con el celular sin anuncios: dos trucos simples para quitar la publicidad

Jugar en el celular puede ser una forma rápida de entretenimiento, pero también puede convertirse en una experiencia frustrante cuando la pantalla se llena de anuncios y publicidad . En muchos juegos móviles gratuitos, las partidas quedan interrumpidas por videos, banners o ventanas emergentes que aparecen entre niveles, después de cada intento o incluso antes de iniciar una nueva ronda.

La publicidad es parte del modelo de negocio de muchas aplicaciones gratuitas. Sin embargo, para quienes buscan jugar sin pagar una versión premium ni descargar programas externos, existen dos trucos simples y seguros que pueden ayudar a reducir o bloquear los anuncios . Ambos métodos funcionan porque impiden que el juego se conecte a internet, que es el canal por el que la mayoría de los avisos se carga en el dispositivo.

El modo avión bloquea internet y evita que los juegos carguen videos publicitarios en el celular.

El primer truco consiste en cortar por completo la conexión del celular . Para hacerlo, basta con activar el modo avión o apagar manualmente tanto los datos móviles como el WiFi. Al quedar sin acceso a internet, el juego no puede descargar videos publicitarios, banners ni ventanas emergentes.

Esta alternativa es especialmente útil para juegos que funcionan sin conexión y para partidas cortas en las que el usuario busca concentración. Además, tiene un beneficio extra: al no entrar mensajes, correos ni notificaciones, se reducen otras distracciones que también pueden alterar la experiencia.

El punto débil es claro. Mientras el celular permanezca desconectado, tampoco se podrán recibir WhatsApp, llamadas por aplicaciones, correos electrónicos ni alertas de otras plataformas. Por eso, el modo avión sirve mejor para momentos breves, cuando el usuario puede darse el permiso de jugar sin estar pendiente del resto del teléfono.

juegos celular 2 También se puede restringir la conexión solo para el juego desde los ajustes del celular. Imagen generada por la IA

Bloquear internet en el celular solo para el juego

La segunda opción es más cómoda para quienes quieren seguir conectados mientras juegan. En lugar de apagar internet en todo el dispositivo, se puede restringir el acceso a la red únicamente para el juego. De esa manera, el celular sigue recibiendo mensajes, notificaciones y correos, pero la aplicación no puede cargar anuncios.

En Android, el camino puede variar según la marca del teléfono, pero suele encontrarse dentro de los ajustes de aplicaciones. Hay que ingresar a la configuración del dispositivo, buscar el juego instalado y revisar las opciones vinculadas al uso de datos móviles y WiFi. Desde allí, se puede limitar o bloquear el acceso a internet para esa app en particular.

En iPhone, el proceso también es sencillo. Desde Ajustes > Datos móviles, se puede buscar el juego en la lista de aplicaciones y desactivar su acceso a la red móvil. En algunos casos, según la versión del sistema y la configuración disponible, también puede ser necesario revisar permisos vinculados a la conexión o utilizar la administración de red del dispositivo.

Este método tiene una ventaja importante: permite mantener activo el resto del celular. Por eso, resulta ideal para quienes no quieren perder mensajes importantes, pero sí buscan evitar que los anuncios interrumpan cada partida.

Juegos celular Estos métodos funcionan mejor en títulos casuales que no necesitan conexión permanente para jugar. Imagen generada por la IA

Cuándo funcionan y qué límites tienen

Estos trucos funcionan mejor en juegos cuya mecánica principal no depende de internet. Es decir, títulos de puzzles, aventuras simples, juegos casuales o propuestas que permiten avanzar sin conexión constante. En esos casos, bloquear la red puede mejorar mucho la experiencia.

En cambio, si el juego necesita conexión permanente, como ocurre con modos multijugador, rankings online, eventos en vivo o partidas competitivas, estas soluciones pueden impedir el acceso. En esos casos, el juego podría no abrir, bloquear ciertas funciones o dejar de sincronizar el progreso.

Aun así, para una gran cantidad de juegos móviles, cortar la conexión total o limitar internet solo para la app puede ser una solución práctica. Además de reducir la publicidad, estos métodos ayudan a ahorrar datos móviles y batería, ya que el celular deja de descargar y reproducir videos publicitarios.

Sin instalar aplicaciones externas, sin modificar el sistema y sin pagar una suscripción, estos dos trucos ofrecen una forma sencilla de recuperar una experiencia de juego más limpia. Para quienes solo quieren avanzar niveles sin interrupciones, la clave está en controlar cuándo y cómo el juego puede conectarse a internet.