El Samsung Galaxy S25 Ultra baja un millón de pesos y se convierte en la mejor oferta de Mercado Libre

En el universo de los celulares premium, no suele haber demasiado margen para las sorpresas. Los equipos de alta gama mantienen precios elevados incluso varios meses después de su lanzamiento, por eso cada rebaja importante empieza a llamar la atención. En ese escenario, el Samsung Galaxy S25 Ultra volvió a meterse entre los modelos más buscados de Mercado Libre con una publicación que lo muestra como una de las ofertas destacadas de la semana.

El equipo aparece con una configuración pensada para usuarios exigentes. Tiene 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una combinación que lo ubica entre los teléfonos preparados para sostener múltiples tareas al mismo tiempo, ejecutar aplicaciones pesadas y guardar una enorme cantidad de archivos, fotos y videos sin depender de limpiezas constantes.

Además, se trata de un dispositivo desbloqueado, lo que permite usarlo con la compañía telefónica que cada usuario prefiera. También es compatible con redes 5G, un punto que sigue ganando peso entre quienes buscan velocidad de conexión, descargas más ágiles y una experiencia más sólida en streaming, videollamadas o juegos online.

Uno de los grandes argumentos del Galaxy S25 Ultra vuelve a estar en sus cámaras. El modelo incorpora cuatro sensores traseros de 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP, además de una cámara frontal de 12 MP. Sobre el papel, Samsung apuesta otra vez a una experiencia fotográfica potente, con recursos para capturar escenas amplias, trabajar planos más cerrados y aprovechar el zoom óptico sin resignar demasiada calidad.

La propuesta se completa con una batería de 5000 mAh y carga inalámbrica, dos características que apuntan a darle mayor autonomía al usuario. Para quienes usan el celular durante muchas horas al día, ya sea por trabajo, entretenimiento o estudio, este apartado sigue siendo uno de los más observados al momento de decidir una compra.

Embed - Introducing Galaxy S25 Ultra Galaxy AI Samsung

Seguridad y una rebaja que lo pone en vidriera

En el apartado de seguridad, el equipo suma reconocimiento facial y sensor de huella dactilar, dos sistemas que ofrecen un acceso rápido y cómodo al dispositivo. También incorpora eSIM, una función que cada vez aparece con más frecuencia en la gama alta y que agrega alternativas para gestionar la conectividad.

Recién en ese contexto aparece el dato que termina de empujar el interés: en Mercado Libre, este Samsung Galaxy S25 Ultra figura con un precio actual de $1.829.999, luego de una rebaja sobre su valor anterior de $2.999.999. La publicación destaca un 39% de descuento, lo que lo deja por debajo de los 2 millones de pesos y lo convierte en una de las promociones más fuertes del momento dentro del segmento premium. Para quienes prefieren financiar la compra, además, aparece la opción de 6 cuotas de $417.575.