Esta tablet premium de Samsung movió el tablero y empezó a destacarse entre las ofertas de Mercado Libre

Samsung no solo empezó a mover sus precios en celulares de las series A y S dentro de Mercado Libre . También comenzó a mostrar rebajas en su línea de tablets, y una de las publicaciones que más llama la atención por estas horas es la de la Samsung Galaxy Tab S11 , una tablet orientada a quienes buscan potencia, portabilidad y una experiencia premium para trabajar, estudiar o entretenerse.

La Galaxy Tab S11 llega con una pantalla Dynamic AMOLED de 11 pulgadas y una resolución de 2560 x 1600 píxeles, dos características que la ubican en un escalón alto dentro del segmento. La propuesta apunta a ofrecer una muy buena experiencia visual para consumo multimedia, lectura, edición de apuntes, videollamadas o tareas creativas. A eso se suma el S Pen, que viene incluido en la caja y refuerza el perfil productivo del dispositivo, sobre todo para quienes toman notas o hacen bocetos de forma frecuente.

Uno de los puntos más fuertes del equipo pasa por su formato. Samsung apuesta por un diseño delgado y liviano, con apenas 5,6 milímetros de grosor y un peso aproximado de 480 gramos. Esa combinación la vuelve cómoda para transportar y usar durante varias horas, algo clave en una tablet que busca ser versátil y adaptable a distintos contextos.

Además de su terminación elegante, el equipo suma certificación IP68, lo que le da resistencia al agua y al polvo. Ese detalle no aparece en todos los modelos del mercado y aporta un plus para el uso cotidiano. En el paquete de compra se incluyen la tablet Samsung Galaxy Tab S11, el lápiz S Pen, el cable de carga USB tipo C y la guía de inicio rápido.

samsung tab s11c La tablet de Samsung se ofrece en Mercado Libre con un precio más competitivo que otras tiendas. Samsung

Rendimiento, memoria y funciones para productividad

En el plano técnico, la tablet incorpora un procesador de arquitectura de 3 nanómetros, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Sobre el papel, se trata de una configuración que le da margen para multitarea, trabajo con varias aplicaciones abiertas y un uso fluido tanto en productividad como en entretenimiento.

También integra funciones de inteligencia artificial orientadas a notas, bocetos y organización, una apuesta que Samsung viene profundizando en sus dispositivos más recientes. El sistema operativo es Android con One UI, mientras que en conectividad ofrece WiFi, Bluetooth y USB tipo C. A eso se suman cámaras principal y frontal integradas, pensadas para videollamadas, reuniones virtuales o clases online.

Samsung tab s11b Pantalla de 11 pulgadas, almacenamiento de 128 GB y funciones de IA refuerzan su perfil. Samsung

Cuánto cuesta la Samsung Galaxy Tab S11 en Mercado Libre

Después de repasar su ficha técnica, el dato que termina de empujar su atractivo aparece en el precio. Mientras en otras tiendas digitales este mismo producto se ubica en valores que rondan los 2 millones de pesos argentinos, en Mercado Libre se consigue por $1.320.000. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarla en hasta 6 cuotas de $301.202.

Con esa diferencia frente a otros canales de venta, la Samsung Galaxy Tab S11 pasa a convertirse en una de las tablets premium más llamativas del momento. No solo por su pantalla, su potencia o el S Pen incluido, sino porque combina especificaciones de gama alta con un valor que, dentro de su segmento, la vuelve bastante más competitiva.