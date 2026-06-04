Samsung QLED de 85 pulgadas en Ripley Chile: la oferta que no conviene dejar pasar antes del Mundial

Si estás buscando disfrutar del Mundial 2026 a lo grande, Ripley Chile lanzó una oferta imperdible: el Samsung QLED de 85 pulgadas con un 48% de descuento. Este televisor, con pantalla plana y bordes delgados, promete transformar cualquier sala en un espacio cinematográfico y deportivo gracias a su tamaño y calidad de imagen. La promoción ha llamado la atención de los fanáticos del fútbol y del entretenimiento en casa, quienes buscan una experiencia audiovisual completa sin gastar una fortuna.

El Samsung Q7F5 Vision AI combina pantalla QLED 4K UHD con el procesador Q4 AI Processor Vision AI , que optimiza imagen y sonido mediante inteligencia artificial. Esto asegura colores vibrantes, contraste profundo y detalles asombrosos en cada escena, ya sea viendo partidos, películas o series.

El televisor funciona con Tizen™ Smart TV, el sistema operativo que permite acceso fluido a aplicaciones de streaming, navegación por internet y múltiples plataformas de entretenimiento. Su conectividad es completa: cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3 puertos HDMI y un puerto USB. Además, integra parlantes de 20 W, ofreciendo un sonido claro para complementar la experiencia visual.

En cuanto a dimensiones, el televisor mide 190,12 cm de ancho y 108,84 cm de alto, con un peso aproximado de 31,5 kg. La vida útil promedio es de 7 años, y tanto la disponibilidad de repuestos como el soporte técnico están garantizados durante el mismo período, asegurando tranquilidad a los compradores.

ChatGPT Image 27 abr 2026, 04_25_14 p.m. Ripley Chile ofrece Samsung QLED 85 pulgadas con tecnología avanzada y precio incomparable para fútbol. Imagen generada por la IA

Precio y conveniencia frente al mercado local

En Ripley Chile, el precio de lista de este Samsung QLED es de $739.990 CLP. Si se realiza la conversión a pesos argentinos considerando el dólar oficial del 1 de junio de 2026 (CLP 892,14 por USD y dólar oficial ARS 1.445), el valor aproximado sería $1.198.562 ARS. Comparado con tiendas locales como Mercado Libre, donde su valor ronda los $3,5 millones, la diferencia es considerable: con este precio se podrían adquirir dos televisores importados desde Chile al mismo costo que uno en Argentina.

Es importante tener en cuenta los impuestos de aduana, que incrementarán el costo final, pero aun así la oferta sigue siendo altamente conveniente para quienes buscan un televisor de gran formato y calidad premium. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, esta Samsung QLED se presenta como una opción ideal para disfrutar de cada detalle de los partidos, desde los gestos de los jugadores hasta la vibrante colorimetría del césped.

Esta oferta no solo destaca por el descuento importante, sino también por la relación calidad-precio, la tecnología avanzada y la experiencia de visualización que ofrece. Para los aficionados al fútbol y al cine en casa, adquirir esta QLED de 85 pulgadas en Ripley Chile es una oportunidad difícil de ignorar.