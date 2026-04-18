Estos son los tres mejores Samsung que podés conseguir por menos de $350.000 en Mercado Libre

En un contexto donde renovar el celular implica cada vez más análisis, Mercado Libre se posiciona como una vidriera clave para encontrar opciones accesibles. Dentro del ecosistema de Samsung , hay tres modelos que destacan por su relación precio-calidad y que, con distintas propuestas, se ubican por debajo o muy cerca del umbral de los $350.000.

Desde equipos de entrada hasta alternativas más completas con 5G, este repaso pone el foco en qué ofrece cada uno y para quién puede ser la mejor elección.

Samsung Galaxy A07: Con pantalla de 6,7” HD+ y batería de 5000 mAh, es una opción accesible y confiable.

El Samsung Galaxy A07 es la puerta de entrada a la marca. Con una pantalla de 6,7 pulgadas HD+ y tasa de refresco de 90Hz, apunta a un uso cotidiano sin grandes exigencias, pero con una experiencia fluida en redes sociales y consumo de contenido.

En su interior, el procesador MediaTek Helio G99 cumple para tareas diarias, acompañado por opciones de 4GB u 8GB de RAM. Uno de sus puntos fuertes es la batería de 5000 mAh, pensada para llegar sin problemas al final del día, junto con carga rápida de 25W.

En fotografía, su cámara principal de 50 MP sorprende dentro de su gama, mientras que la certificación IP54 suma un plus de resistencia. Pero quizás el dato más relevante es su promesa de hasta seis años de actualizaciones, algo poco habitual en este rango.

Con un precio cercano a los $214.000 y descuentos que lo vuelven aún más accesible, es una opción ideal para quienes buscan un equipo confiable sin gastar de más.

Samsung Galaxy A17 5G: el equilibrio con pantalla AMOLED

Samsung Galaxy A17 - Portada Samsung Galaxy A17 5G: Pantalla AMOLED, 5G y estabilización óptica en cámara de 50 MP, ideal para quienes buscan calidad y rendimiento. Samsung

El Samsung Galaxy A17 5G sube un escalón en varios aspectos clave. Su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ marca una diferencia clara en calidad de imagen respecto al A07, con colores más intensos y mejor brillo.

A nivel rendimiento, el procesador Exynos 1330 ofrece un desempeño sólido para multitarea y apps más exigentes, mientras que la conectividad 5G lo prepara para los próximos años. Además, incorpora estabilización óptica (OIS) en su cámara de 50 MP, lo que mejora notablemente fotos y videos.

La batería repite la fórmula de 5000 mAh con carga rápida, pero suma optimizaciones que permiten estirar su autonomía. También integra funciones de inteligencia artificial y protección Gorilla Glass Victus, elevando su perfil dentro de la gama media.

Con un precio de $339.000, se posiciona como una de las opciones más equilibradas para quienes buscan un salto de calidad sin romper el presupuesto.

Samsung Galaxy A26 5G: más potencia y mejor pantalla

image Samsung Galaxy A26 5G: Con pantalla Super AMOLED de 120Hz, 5G y procesador Exynos, es la opción para quienes exigen más potencia y fluidez. Render Samsung

Aunque supera levemente el límite, el Samsung Galaxy A26 5G aparece como una alternativa a considerar, especialmente en compra internacional. Este modelo apuesta fuerte por la experiencia visual con una pantalla Super AMOLED de 120Hz, ideal para quienes priorizan fluidez y calidad.

En rendimiento, los procesadores Exynos 1280 o 1380, junto con 6GB u 8GB de RAM, lo colocan un paso por delante en tareas más demandantes, desde juegos hasta multitarea intensiva.

El apartado fotográfico también da un salto, con cámara principal de 50 MP con OIS y un sistema más versátil que incluye lente gran angular. A esto se suma conectividad avanzada con 5G, Wi-Fi 6 y eSIM, además de un diseño más cuidado con materiales reciclados.

Su precio ronda los $367.000, pero ofrece características que lo acercan a la gama media más sólida.

¿Cuál conviene elegir?

La decisión final depende del uso. El Galaxy A07 cumple como opción económica y duradera; el Galaxy A17 5G logra el mejor equilibrio entre precio y prestaciones; y el Galaxy A26 5G se perfila como la elección para quienes buscan un plus de rendimiento y pantalla.

En todos los casos, Samsung mantiene una fórmula clara: baterías grandes, soporte extendido y una experiencia confiable. La diferencia está en cuánto se quiere —o se puede— invertir.