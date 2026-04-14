Precio de liquidación y accesorio incluido: la propuesta de Motorola que gana terreno en Mercado Libre

Motorola y Mercado Libre continúan con sus ofertas destacadas de abril y esta vez sorprenden con un combo pensado para quienes buscan un celular confiable, moderno y con buen rendimiento para el día a día. La propuesta reúne al Moto G56 , un modelo de gama media con prestaciones muy competitivas, junto a un cargador Dekkin para auto, un accesorio que suma practicidad para quienes pasan mucho tiempo en movimiento.

Uno de los puntos más fuertes del Moto G56 es su propuesta multimedia. El equipo cuenta con una pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas, que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y una experiencia visual inmersiva, incluso en exteriores gracias a su modo de alto brillo. A eso se suman los parlantes estéreo con Dolby Atmos, que elevan notablemente la experiencia al mirar series, videos o escuchar música.

En fotografía, Motorola apuesta por un sistema versátil que busca responder bien en distintas situaciones. El dispositivo incorpora una cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 MP, acompañada por un lente ultra gran angular para capturar escenas más amplias. En la parte frontal, la cámara de 32 MP promete selfies con gran nivel de detalle. También incluye herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como captura automática de sonrisas, Visión nocturna automática para mejorar las fotos con poca luz y un modo Retrato que aporta mayor profundidad y claridad a cada imagen.

Otro de los grandes atractivos de este modelo es su autonomía. El Moto G56 incorpora una batería de 5200 mAh , pensada para acompañar toda la jornada, junto con carga TurboPower de 30W, que permite recuperar energía en pocos minutos. Para quienes necesitan un equipo ágil, también suma el procesador MediaTek Dimensity 7060, que brinda conectividad 5G y un rendimiento fluido para multitarea, descargas y streaming.

La batería de 5200 mAh, el 5G y sus 256 GB refuerzan su perfil competitivo.

En almacenamiento, el equipo ofrece 256 GB de memoria interna, una capacidad más que suficiente para guardar fotos, aplicaciones, videos y archivos sin preocupaciones. Además, se puede expandir mediante tarjeta MicroSD de hasta 2 TB, un detalle que refuerza su perfil práctico y funcional dentro de la gama media.

ChatGPT Image 13 abr 2026, 03_38_27 p.m. El combo cuesta $384.999, tiene 45% de descuento e incluye financiación en hasta seis cuotas. Imagen generada por la IA

El cargador Dekkin, un extra útil para el día a día

El combo también incluye un cargador Dekkin, una marca de accesorios que se destaca por ofrecer soluciones accesibles, resistentes y compatibles con múltiples dispositivos. Sus cargadores, tanto de pared como para auto, suelen incorporar puertos USB-A y USB-C, opciones de carga rápida y materiales duraderos que ayudan a proteger contra el sobrecalentamiento. En este caso, el accesorio para auto se presenta como un complemento ideal para mantener el celular siempre con batería durante viajes, trayectos laborales o salidas largas.

Casi al final, aparece uno de los datos más tentadores de la propuesta: este combo, que antes tenía un valor de $699.999, ahora se consigue a $384.999, con un 45% de descuento por tiempo limitado. Además, existe la posibilidad de financiar la compra en hasta 6 cuotas de $87.850.

Con esta promoción, Motorola y Mercado Libre refuerzan su estrategia de ofrecer productos de tecnología con una buena relación entre precio y prestaciones, sumando además un accesorio que aporta comodidad y valor agregado a la compra.