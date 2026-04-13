Magis TV ya no está: la propuesta que aparece en Mercado Libre para volver al streaming legal
Con acceso a apps oficiales e instalación simple, este dispositivo se presenta como una salida práctica para dejar Magis Tv y ver contenido sin riesgos.
Con la salida de circulación de plataformas informales como Magis TV y Xuper TV, muchos usuarios comenzaron a buscar alternativas legales, accesibles y fáciles de usar para seguir disfrutando de contenido online. En ese escenario, Xiaomi tiene a Xiaomi Mi TV Stick, un dispositivo de entretenimiento que empezó a ganar protagonismo como una opción práctica dentro de Mercado Libre, gracias a su bajo costo y a la posibilidad de convertir cualquier televisor con HDMI en una smart TV con acceso a aplicaciones oficiales.
Lejos de ser un accesorio menor, este dispositivo propone convertir cualquier televisor con entrada HDMI en un centro de entretenimiento completo. Su principal atractivo pasa por la posibilidad de acceder a plataformas oficiales desde una interfaz amigable, estable y pensada para el consumo cotidiano. Así, se presenta como una solución concreta para usuarios que quieren dejar atrás servicios poco confiables y pasar a un ecosistema más seguro, con mejor funcionamiento y acceso garantizado a aplicaciones reconocidas.
Chau Magis TV: qué ofrece el Xiaomi Mi TV Stick Full HD
El Xiaomi Mi TV Stick Full HD 8GB con control por voz está diseñado para ofrecer una experiencia sencilla, directa y funcional. Cuenta con resolución de salida de 1080p a 60 cuadros por segundo, procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Además, incorpora sistema operativo Android TV 9.0, conectividad Wi-Fi en bandas de 2.4 y 5 GHz, Bluetooth y compatibilidad con tecnología Chromecast.
En la práctica, eso se traduce en un dispositivo compacto, fácil de instalar y preparado para abrir la puerta a una amplia variedad de contenidos. Entre las aplicaciones compatibles aparecen Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, Spotify, Twitch, Google Play, Google TV y Red Bull TV, entre otras. A eso se suma un control remoto por voz, que simplifica la navegación y mejora la experiencia de uso, especialmente para quienes priorizan comodidad y rapidez al momento de buscar contenido.
También se destaca por su compatibilidad con audio DTS y Dolby Audio, un detalle que suma valor para quienes buscan una experiencia más completa en imagen y sonido. Sus dimensiones reducidas —9,2 cm de largo, 3 cm de ancho y apenas 1,5 cm de alto— refuerzan su perfil práctico, pensado para instalarse sin ocupar espacio ni requerir configuraciones complejas.
Precio competitivo y una compra que se vuelve tentadora
Uno de los puntos más fuertes del Xiaomi Mi TV Stick es su relación entre precio y prestaciones. Actualmente, en Mercado Libre se consigue por $81.499, con la posibilidad de abonarlo en hasta 6 cuotas de $18.596. En comparación con otras alternativas del mercado, aparece como una propuesta económica para actualizar un televisor y darle acceso a una experiencia de streaming moderna.
En tiempos donde la estabilidad, la legalidad y la facilidad de uso pesan cada vez más en la decisión de compra, este dispositivo de Xiaomi logra destacarse. No solo por su costo accesible, sino también porque ofrece una puerta de entrada concreta a plataformas oficiales, con una instalación simple y un funcionamiento pensado para el uso diario. Para quienes buscan una alternativa confiable tras la salida de escena de opciones informales, el Xiaomi Mi TV Stick se perfila como una compra conveniente y, sobre todo, útil.