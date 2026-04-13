Magis TV ya no está: la propuesta que aparece en Mercado Libre para volver al streaming legal

Con acceso a apps oficiales e instalación simple, este dispositivo se presenta como una salida práctica para dejar Magis Tv y ver contenido sin riesgos.

Con la salida de circulación de plataformas informales como Magis TV y Xuper TV, muchos usuarios comenzaron a buscar alternativas legales, accesibles y fáciles de usar para seguir disfrutando de contenido online. En ese escenario, Xiaomi tiene a Xiaomi Mi TV Stick, un dispositivo de entretenimiento que empezó a ganar protagonismo como una opción práctica dentro de Mercado Libre, gracias a su bajo costo y a la posibilidad de convertir cualquier televisor con HDMI en una smart TV con acceso a aplicaciones oficiales.

Lejos de ser un accesorio menor, este dispositivo propone convertir cualquier televisor con entrada HDMI en un centro de entretenimiento completo. Su principal atractivo pasa por la posibilidad de acceder a plataformas oficiales desde una interfaz amigable, estable y pensada para el consumo cotidiano. Así, se presenta como una solución concreta para usuarios que quieren dejar atrás servicios poco confiables y pasar a un ecosistema más seguro, con mejor funcionamiento y acceso garantizado a aplicaciones reconocidas.

xiaomi3 Este dispositivo convierte cualquier televisor con HDMI en smart TV con apps oficiales y control para olvidarte de Magis Tv. Xiaomi Chau Magis TV: qué ofrece el Xiaomi Mi TV Stick Full HD El Xiaomi Mi TV Stick Full HD 8GB con control por voz está diseñado para ofrecer una experiencia sencilla, directa y funcional. Cuenta con resolución de salida de 1080p a 60 cuadros por segundo, procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Además, incorpora sistema operativo Android TV 9.0, conectividad Wi-Fi en bandas de 2.4 y 5 GHz, Bluetooth y compatibilidad con tecnología Chromecast.

En la práctica, eso se traduce en un dispositivo compacto, fácil de instalar y preparado para abrir la puerta a una amplia variedad de contenidos. Entre las aplicaciones compatibles aparecen Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, Spotify, Twitch, Google Play, Google TV y Red Bull TV, entre otras. A eso se suma un control remoto por voz, que simplifica la navegación y mejora la experiencia de uso, especialmente para quienes priorizan comodidad y rapidez al momento de buscar contenido.

También se destaca por su compatibilidad con audio DTS y Dolby Audio, un detalle que suma valor para quienes buscan una experiencia más completa en imagen y sonido. Sus dimensiones reducidas —9,2 cm de largo, 3 cm de ancho y apenas 1,5 cm de alto— refuerzan su perfil práctico, pensado para instalarse sin ocupar espacio ni requerir configuraciones complejas.