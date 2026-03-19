Ofertón: Motorola rebaja el precio de dos celulares en Mercado Libre y ahora cuestan menos de $170.000

El Motorola Moto G06 y el Moto E15 aparecen entre las opciones más accesibles de la marca, con pantallas amplias y cuotas para quienes buscan gastar poco.

Motorola volvió a mover precios en Mercado Libre y dejó dos modelos bien posicionados para quienes buscan un celular económico sin resignar batería, pantalla grande y un diseño más cuidado que el habitual en la gama de entrada. En esa franja aparecen el Moto G06 y el Moto E15, ambos por debajo del techo de los $170.000.

Moto G06: el más completo de los dos Filtración Motorola moto g06 - Interna 2 El Moto G06 saca ventaja con pantalla más fluida, mejor cámara y Android 15. Motorola Dentro de esta comparación, el Moto G06 se muestra como la opción más ambiciosa. Motorola lo presenta con una pantalla de 6,88 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, batería de larga duración, cámara principal de 50 MP y terminación en cuero vegano, un detalle poco habitual en modelos de entrada. También suma protección IP64, parlantes estéreo con Dolby Atmos, expansión por microSD y Android 15, un combo que lo vuelve atractivo para consumo multimedia, redes sociales y uso cotidiano.

En Mercado Libre, una de las publicaciones más competitivas lo ubica en $164.999, cuando otras variantes del mismo equipo aparecen bastante más arriba. Esa diferencia lo convierte en una de las ofertas más llamativas de Motorola dentro del segmento económico, sobre todo para quienes priorizan una pantalla grande, algo de fluidez visual y autonomía para llegar sin problemas al final del día e incluso estirarlo más.

Moto E15: una alternativa simple, rendidora y más austera moto e15b-artguru Moto E15 queda debajo de $170.000 y refuerza la apuesta económica de Motorola. Motorola El Moto E15 juega un partido distinto. No apunta tanto a ofrecer una ficha técnica impactante, sino una experiencia básica y ordenada para mensajería, navegación, videos, llamadas y tareas diarias. Según las especificaciones oficiales de Motorola, integra una pantalla de 6,7 pulgadas con 90 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Extreme, 2 GB de RAM con expansión virtual, 64 GB de almacenamiento, batería de 5200 mAh, carga de hasta 18W, cámara principal de 32 MP y Android 14 en edición Go. También agrega parlantes estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas, microSD e IP52 contra salpicaduras.

En Mercado Libre, las publicaciones vistas lo muestran en torno a $161.999, con una rebaja cercana al 19% frente a valores anteriores de $199.999. En la práctica, es un teléfono pensado para usuarios que quieren gastar lo menos posible, pero llevarse una marca conocida, buena autonomía y un diseño visualmente agradable. No compite por potencia, pero sí por equilibrio dentro de un presupuesto ajustado.