Cuánto cuesta el dispositivo que Mercado Libre puso en oferta para reemplazar Magis TV y Xuper TV

Durante años, tener un televisor moderno era casi una obligación para acceder a las plataformas de streaming. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer pequeños dispositivos que cambiaron esa lógica. Hoy basta con conectar un accesorio al puerto HDMI para transformar un televisor común en un centro de entretenimiento digital.

Uno de los modelos que más se menciona en tiendas online es el Chromecast with Google TV , disponible en Mercado Libre por $235.149 , con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas de $55.064 .

El dispositivo es pequeño, casi discreto. Se conecta detrás del televisor y pasa prácticamente desapercibido. Pero una vez encendido, cambia la forma en que se navega por los contenidos. Series, películas y documentales aparecen organizados en una pantalla principal que reúne recomendaciones y aplicaciones en un solo lugar. Para quienes tienen televisores antiguos o sistemas lentos, la diferencia suele notarse desde el primer uso.

Uno de los puntos que más destacan quienes utilizan este dispositivo es la posibilidad de reproducir contenido en resolución 4K. La diferencia con los formatos más antiguos es evidente cuando el televisor es compatible. Las escenas se ven más definidas, los colores resultan más intensos y los detalles aparecen con mayor claridad.

A esa mejora visual se suma la compatibilidad con tecnologías de sonido como Dolby, que permiten disfrutar de un audio más envolvente cuando el equipo de audio lo permite. La combinación entre imagen de alta definición y sonido mejorado genera una experiencia mucho más cercana a la del cine en casa.

El control remoto también incorpora una función que simplifica bastante el uso: el asistente de voz. En lugar de escribir el nombre de una serie o película, el usuario puede simplemente decirlo. El dispositivo interpreta el comando y muestra resultados en pantalla, algo que ahorra tiempo y vuelve más ágil la navegación.

Chromecast

Series, películas y documentales en un solo lugar

El Chromecast with Google TV permite instalar y utilizar distintas plataformas de entretenimiento desde la misma interfaz. Entre ellas aparece Disney+, donde conviven producciones de universos muy conocidos como Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic.

Esa variedad hace que el dispositivo resulte atractivo para públicos muy diferentes. Hay contenido para quienes buscan series recientes, películas familiares, documentales o producciones animadas. Todo se organiza desde un menú que sugiere títulos según los hábitos de visualización del usuario.

La idea detrás del sistema es simple: evitar tener que saltar de aplicación en aplicación para encontrar algo interesante. En lugar de eso, el dispositivo reúne sugerencias y accesos directos en una sola pantalla.

Una solución para televisores que ya tienen algunos años

Muchos televisores siguen funcionando perfectamente después de varios años de uso, pero sus sistemas operativos suelen quedar desactualizados. Algunas aplicaciones dejan de funcionar o directamente ya no pueden instalarse.

Ahí es donde dispositivos como el Chromecast with Google TV se vuelven útiles. Al conectarlo al televisor, el usuario obtiene acceso a un sistema moderno que se actualiza automáticamente y mantiene compatibilidad con nuevas aplicaciones.

En un contexto donde el streaming se volvió una de las formas más habituales de ver contenido, contar con un dispositivo que simplifique el acceso a series y películas puede marcar una diferencia importante. Para muchos usuarios, la posibilidad de mejorar el televisor sin reemplazarlo por completo termina siendo una solución práctica y mucho más económica.