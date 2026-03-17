Mercado Libre pone de oferta al dispositivo ideal para reemplazar Magis TV y Xuper TV de forma legal

Tras la caída de opciones como Magis TV y Xuper TV , muchos usuarios volvieron a hacerse la misma pregunta: cómo acceder a plataformas de streaming de forma legal, simple y sin gastar de más. En ese escenario, Mercado Libre ofrece una opción que gana terreno por precio, prestaciones y financiación: el Chromecast with Google TV de voz 4ª generación 4K, un dispositivo pensado para transformar cualquier televisor en un centro de entretenimiento completo.

El Chromecas t with Google TV no es solo un accesorio para el televisor. En la práctica, funciona como un reproductor multimedia que permite acceder a distintas plataformas de entretenimiento desde una sola interfaz. Su sistema operativo Android TV facilita la navegación entre aplicaciones, recomendaciones y contenidos, con una experiencia mucho más ordenada que la de un Smart TV antiguo o limitado.

Además, puede utilizarse con televisores, celulares, tablets y computadoras, lo que amplía sus posibilidades dentro del ecosistema digital del hogar. A eso se suman su conectividad wifi y bluetooth, dos herramientas que permiten una integración rápida y sin complicaciones con otros dispositivos.

Otro aspecto importante es que se actualiza de manera automática, una ventaja clave para mantener compatibilidad con nuevas aplicaciones y mejoras de rendimiento. En un escenario en el que las plataformas cambian de forma constante, contar con un equipo que se adapte sin intervención del usuario suma valor en el uso cotidiano.

Uno de los puntos más destacados del dispositivo está en su rendimiento audiovisual. La posibilidad de reproducir contenido en 4K lo convierte en una alternativa atractiva para quienes quieren mejorar la experiencia frente al televisor. La diferencia frente al HD o Full HD se nota en la nitidez, en la profundidad de los colores y en el nivel de detalle de cada escena.

En la parte técnica, incluye procesador gráfico Mali-G31 MP2, estándar wifi IEEE 802.11ac, conexión HDMI y puerto USB-C, una configuración que apunta a un funcionamiento fluido. A eso se suma la compatibilidad con sistema de audio Dolby, que aporta una experiencia más envolvente en películas, series y recitales.

También incorpora un diferencial que gana terreno entre los usuarios: el control remoto por voz. Esta función permite buscar contenidos, abrir aplicaciones o manejar opciones del equipo con solo hablarle, una característica que simplifica el uso diario y agiliza la navegación.

Chromecast3 Mercado Libre lo vende en cuotas y lo posiciona como alternativa formal al streaming informal. Shutterstock

Una alternativa accesible para renovar cualquier televisor

El Chromecast with Google TV también permite acceder a plataformas de entretenimiento como Disney+, donde conviven películas, series y documentales de franquicias reconocidas como Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic. Esa compatibilidad lo vuelve una opción interesante para distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan contenidos infantiles hasta quienes priorizan estrenos, series o producciones documentales.

Más allá de su tamaño compacto, el dispositivo apunta a resolver una necesidad concreta: convertir un televisor común o con funciones limitadas en una pantalla mucho más versátil y actualizada. En lugar de recurrir a servicios informales o aplicaciones de origen dudoso, propone una experiencia legal, estable y más segura.

En ese marco, el precio aparece como otro de sus puntos fuertes. El equipo se consigue en Mercado Libre por $235.149, con la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas de $55.064. Así, se posiciona como una opción a considerar para quienes quieren volver al streaming con buena calidad de imagen, control simple y acceso formal a las principales plataformas.