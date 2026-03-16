iPhone 16e: la oportunidad de Mercado Libre para conseguir un celular potente a mejor precio

Apple sigue aprovechando las oportunidades del Cyber Fest de Mercado Libre , y con el iPhone 16e , la marca ha decidido bajar el precio de su dispositivo gama media-alta para ofrecer a los usuarios una excelente opción por un costo más accesible. Este iPhone de 128 GB se destaca por sus impresionantes características, rendimiento sólido y un diseño compacto, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un dispositivo Apple de calidad sin tener que llegar a los precios de la gama alta.

El iPhone 16e ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas , que garantiza una experiencia visual excepcional. Con una resolución de 2.532 x 1.170 píxeles y un brillo de hasta 1.200 nits en HDR, esta pantalla es perfecta para ver contenido multimedia o navegar por redes sociales con colores vibrantes y negros profundos. Si bien no llega a los 120 Hz de los modelos Pro, la fluidez sigue siendo impresionante.

El corazón del dispositivo es el chip A18, que no solo promete un gran rendimiento en aplicaciones cotidianas, sino que se integra perfectamente con el ecosistema de Apple Intelligence, permitiendo una experiencia optimizada y fluida. Con 8 GB de RAM y 16 núcleos en su Neural Engine, el procesador garantiza un desempeño sobresaliente incluso en tareas exigentes como edición de fotos o juegos con gráficos pesados. En este rango de precio, este iPhone demuestra ser una máquina eficiente y potente.

El sistema de cámaras del iPhone 16e , aunque no cuenta con el sistema de múltiples lentes que encontramos en los modelos Pro, sigue siendo impresionante para la mayoría de los usuarios. La cámara trasera tiene un sensor Fusion de 48 MP (f/1.6) que permite capturar imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones de baja luz. La cámara frontal de 12 MP (f/1.9) con TrueDepth es ideal para selfies de alta calidad y reconocimiento facial con Face ID.

En términos de batería, el iPhone 16e ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, lo que asegura una duración suficiente para el día a día. Además, su capacidad de carga rápida con USB-C, que permite cargar hasta un 50% en 30 minutos, y la compatibilidad con carga inalámbrica MagSafe (Qi2), ofrecen comodidad y versatilidad.

iPhone 16 Pro Pantalla OLED, buena batería y precio en cuotas: así seduce el iPhone 16e. Shutterstock

Diseño y conectividad de alto nivel a un precio más asequible

Aunque el iPhone 16e no tiene el diseño Premium de los modelos Pro, el dispositivo cuenta con una pantalla Ceramic Shield resistente, lo que lo hace duradero y menos susceptible a caídas. Además, tiene clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, un gran plus para quienes buscan un teléfono resistente.

En cuanto a conectividad, el iPhone 16e no se queda atrás. Es compatible con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC, lo que asegura una conectividad rápida y estable. Si bien no ofrece algunas de las características exclusivas de los modelos más caros, como las cámaras avanzadas o la pantalla ProMotion de alta tasa de refresco, su desempeño general es excelente y adecuado para los usuarios que no requieren lo último en especificaciones.

Con un precio de $1.399.999 o la opción de llevarlo en 12 cuotas de $116.666, el iPhone 16e en Mercado Libre se posiciona como una excelente opción en el segmento de gama media-alta. Aunque no se trata de un modelo premium, el dispositivo ofrece un rendimiento sobresaliente, una pantalla OLED de alta calidad y una cámara que cubre las necesidades de la mayoría de los usuarios. Para quienes desean un iPhone con un gran rendimiento sin pagar el precio de los modelos más caros, el iPhone 16e es una excelente opción a considerar en este Cyber Fest.