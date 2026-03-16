Mercado Libre y Temu acordaron cerrar la disputa por competencia desleal en Argentina

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre y la firma china Temu pusieron fin al conflicto judicial y administrativo que mantenían en Argentina. El entendimiento se alcanzó tras una audiencia ante la Dirección Nacional de Mercado Interno, donde ambas compañías acordaron cumplir la normativa vigente y desistir de los reclamos presentados entre sí.

Como parte del acuerdo, ambas empresas se comprometió a cerrar los procesos judiciales que aún seguían en curso por presunta competencia desleal y publicidad engañosa .

Tras la audiencia, la representante local de la plataforma asiática, Elementary Innovation, retiró la apelación que había presentado contra una imputación del Ministerio de Economía de Argentina. Esa medida oficial había sido dictada en noviembre del año pasado, cuando se ordenó suspender campañas promocionales consideradas engañosas luego de una denuncia presentada por Mercado Libre.

La disputa comenzó a fines de enero, cuando Meli solicitó la intervención del Estado para revisar la estrategia comercial de Temu en el mercado local denunciando que las campañas de publicidad digital de la plataforma china contenían publicidad engañosa. Según la denuncia, algunos precios promocionales o descuentos difundidos por Temu no serían completamente claros y podrían inducir a error a los consumidores. Entre los puntos señalados figuraban promociones ambiguas, descuentos inflados y eventuales costos adicionales que no se explicaban con suficiente claridad.

En respuesta, la plataforma asiática presentó recursos administrativos y judiciales para defender su modelo comercial. La disputa derivó en denuncias cruzadas por presunta competencia desleal, en el marco de la normativa de lealtad comercial.

En ese contexto, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dispuso una medida preventiva para que Temu suspendiera determinadas campañas consideradas engañosas. La empresa apeló la decisión y el expediente llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, hasta que finalmente las partes optaron por cerrar el conflicto.

La expansión del mercado del courier

El modelo de negocios de Temu se basa en promociones permanentes, descuentos agresivos y campañas digitales masivas orientadas a captar usuarios. La estrategia es similar a la utilizada por otras plataformas asiáticas como Shein o Alibaba, que priorizan ganar escala y volumen de clientes antes que maximizar la rentabilidad en cada operación.

El enfrentamiento entre ambas compañías se produjo en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico transfronterizo. Según un informe de la consultora Abeceb, elaborado con datos oficiales, las importaciones mediante servicios de courier alcanzaron cerca de US$ 900 millones en 2025. La cifra representó un salto significativo respecto de 2024, cuando ese tipo de operaciones había totalizado US$ 239 millones. El incremento interanual fue del 274%, con una expansión absoluta de US$ 655 millones.