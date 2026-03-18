Mercado Libre baja el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra y ya se consigue por menos de 2 millones

La llegada del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra empezó a mover con fuerza el mercado premium, y uno de los modelos que más siente ese impacto es el Galaxy S25 Ultra . En Mercado Libre , el teléfono insignia de la generación anterior de Samsung ya perforó una barrera clave: bajó de los 2 millones de pesos y se convirtió en una de las ofertas más llamativas de marzo dentro del segmento de alta gama.

No se trata de un recorte menor. El Galaxy S25 Ultra sigue siendo un equipo pensado para quienes buscan potencia, cámara, pantalla y productividad en un solo dispositivo. Por eso, esta baja de precio lo vuelve todavía más atractivo para usuarios que querían dar el salto a un gama alta premium, pero esperaban una oportunidad más conveniente.

Aunque el foco del mercado ya empieza a correrse hacia la nueva generación, el Samsung Galaxy S25 Ultra conserva características propias de un celular tope de gama . Está equipado con el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un procesador orientado al alto rendimiento que promete buena respuesta en multitarea, videojuegos, edición de contenido y funciones vinculadas con inteligencia artificial.

A eso se suma una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 Hz y protección Gorilla Armor 2. En el uso diario, esa combinación apunta a una experiencia fluida, con gran nivel de brillo, colores intensos y una visualización más cómoda incluso en exteriores gracias a su tecnología antirreflejo.

El equipo también sostiene una identidad premium desde el diseño. Tiene marco de titanio, esquinas ligeramente redondeadas, resistencia IP68 al agua y al polvo, y el ya clásico S Pen integrado, un diferencial que sigue marcando distancia frente a otros competidores del segmento.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 La llegada del Galaxy S26 Ultra empujó una fuerte baja de precio en el S25 Ultra. Shutterstock

Fotografía avanzada, batería sólida y mucha IA

Uno de los terrenos donde el Galaxy S25 Ultra busca destacarse es el fotográfico. Su cámara principal de 200 MP aparece como la punta de lanza de un sistema trasero muy completo, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP, un telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x y un segundo telefoto de 50 MP con zoom óptico 5x y zoom digital de hasta 100x.

Ese combo lo convierte en un equipo versátil para quienes priorizan fotos con detalle, retratos, capturas a distancia y videos con buena definición. En la parte frontal, incorpora una cámara de 12 MP, suficiente para videollamadas, selfies y creación de contenido para redes.

La batería de 5000 mAh también se mantiene en línea con lo esperado para un teléfono premium. Samsung suma carga rápida de 45W y carga inalámbrica, dos puntos que ayudan a sostener el ritmo de uso diario sin demasiadas concesiones. Todo esto corre sobre Android 15 con One UI 7, acompañado por una integración cada vez más profunda de Galaxy AI, uno de los ejes con los que la marca busca diferenciar su ecosistema.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 Samsung mantiene vigente al Galaxy S25 Ultra con IA, batería sólida y un valor tentador. Shutterstock

El precio que lo vuelve una oportunidad

La gran novedad, de todos modos, no está solo en la ficha técnica sino en el valor de venta. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy S25 Ultra se consigue por $1.778.999, una cifra que lo ubica por debajo de una barrera psicológica importante dentro del segmento premium.

Además, aparece la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $416.582, una financiación que puede terminar de inclinar la balanza para quienes venían esperando una rebaja. Con este escenario, el Samsung Galaxy S25 Ultra se posiciona como una de las opciones más tentadoras del momento: no es el modelo más nuevo, pero sigue ofreciendo prestaciones de primer nivel y ahora lo hace con un precio bastante más competitivo.