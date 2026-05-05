¿Qué sucedió con el teléfono plegable Motorola que se adaptaba a tu muñeca?
Motorola muestra el Adaptive Display Concept en ferias internacionales como el MWC. Por el momento, su lanzamiento comercial sigue en duda.
El nuevo prototipo de Motorola capturó la atención de los especialistas en las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Este dispositivo utiliza una pantalla pOLED flexible de 6,9 pulgadas que permite diversas formas de uso. Aunque su diseño es funcional, la marca todavía no confirma una fecha de venta oficial.
El recorrido de Motorola en las ferias tecnológicas
El Adaptive Display Concept (en español: concepto de pantalla adaptable/flexible) tuvo su última aparición en eventos como el MWC 2026 y el Lenovo Tech World. Sin embargo, la historia de este aparato no es nueva. La marca presentó un concepto similar por primera vez en el año 2016, aunque en ese momento no generó la repercusión actual. Este recorrido por exposiciones internacionales posiciona al equipo como un objeto de deseo técnico, pero mantiene la duda sobre su producción masiva.
Motorola utiliza estos espacios para demostrar sus avances en pantallas pOLED que prescinden del vidrio para ganar flexibilidad. Esta tecnología ofrece ventajas en el peso y en el costo de los materiales, pero resulta más sensible a las marcas superficiales por su composición plástica. El dispositivo cuenta con una estructura interna que imita una columna vertebral para lograr distintos ángulos de inclinación. Esta base "ósea" permite que el teléfono se mantenga de pie como una carpa o se enrolle totalmente sobre el brazo del usuario.
La incógnita sobre el futuro del teléfono plegable
A pesar de su funcionamiento fluido, el equipo permanece en una etapa experimental. La marca ya mostró otros prototipos anteriormente, como el Rizr de pantalla enrollable, que tampoco llegaron a las tiendas de forma masiva. La pregunta que circula en el sector es si este teléfono plegable se convertirá en un producto comercial o si terminará como un ejercicio de diseño guardado en un laboratorio.
El dispositivo incluye herramientas de inteligencia artificial para personalizar el fondo de pantalla según la ropa de quien lo usa. También requiere un accesorio magnético para quedar firme en la muñeca y evitar caídas. Estas funciones demuestran un nivel de desarrollo avanzado, pero la falta de un anuncio de precio o fecha de salida genera escepticismo entre los analistas. El mercado de los dispositivos móviles exige una durabilidad que todavía representa un desafío para los paneles de plástico. Por ahora, el teléfono plegable que se dobla como una pulsera sigue siendo una promesa técnica que recorre el mundo sin fecha de aterrizaje en las tiendas argentinas.