¿Qué sucedió con el teléfono plegable Motorola que se adaptaba a tu muñeca?

El nuevo prototipo de Motorola capturó la atención de los especialistas en las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Este dispositivo utiliza una pantalla pOLED flexible de 6,9 pulgadas que permite diversas formas de uso. Aunque su diseño es funcional, la marca todavía no confirma una fecha de venta oficial.

El recorrido de Motorola en las ferias tecnológicas El Adaptive Display Concept (en español: concepto de pantalla adaptable/flexible) tuvo su última aparición en eventos como el MWC 2026 y el Lenovo Tech World. Sin embargo, la historia de este aparato no es nueva. La marca presentó un concepto similar por primera vez en el año 2016, aunque en ese momento no generó la repercusión actual. Este recorrido por exposiciones internacionales posiciona al equipo como un objeto de deseo técnico, pero mantiene la duda sobre su producción masiva.

Motorola plegable 1 El Adaptive Display Concept de Motorola utiliza un panel flexible que se ajusta a diferentes posiciones de uso cotidiano. Motorola

Motorola utiliza estos espacios para demostrar sus avances en pantallas pOLED que prescinden del vidrio para ganar flexibilidad. Esta tecnología ofrece ventajas en el peso y en el costo de los materiales, pero resulta más sensible a las marcas superficiales por su composición plástica. El dispositivo cuenta con una estructura interna que imita una columna vertebral para lograr distintos ángulos de inclinación. Esta base "ósea" permite que el teléfono se mantenga de pie como una carpa o se enrolle totalmente sobre el brazo del usuario.

La incógnita sobre el futuro del teléfono plegable A pesar de su funcionamiento fluido, el equipo permanece en una etapa experimental. La marca ya mostró otros prototipos anteriormente, como el Rizr de pantalla enrollable, que tampoco llegaron a las tiendas de forma masiva. La pregunta que circula en el sector es si este teléfono plegable se convertirá en un producto comercial o si terminará como un ejercicio de diseño guardado en un laboratorio.