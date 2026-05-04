Motorola presenta oficialmente el Moto G87 y es su teléfono económico más avanzado en 2026

La reconocida firma Motorola sorprende al mercado tecnológico con la presentación oficial del Moto G87 . Este nuevo teléfono llega para redefinir el concepto de gama media económica en 2026. Gracias a una cámara principal de 200 MP, el dispositivo se posiciona como una de las alternativas más avanzadas y competitivas para el público masivo en la actualidad.

Aunque los reflectores suelen apuntar a los modelos plegables como el Razr Plus, la verdadera apuesta masiva de la marca aparece ayer con este lanzamiento. El hardware equilibrado y un diseño cuidado prometen conquistar al público general que busca calidad sin gastar una fortuna. La llegada comercial de este equipo está prevista para las próximas semanas, generando una gran expectativa entre los usuarios fieles de la familia Moto G.

La joya de la corona en este teléfono es, sin duda, su sistema de imagen. Por primera vez en un segmento tan asequible, Motorola integra un sensor principal de 200 MP equipado con estabilización óptica de imagen (OIS). Esta característica permite capturar fotografías con un nivel de detalle asombroso y videos mucho más estables, incluso en condiciones de movimiento o poca luz.

Sin embargo, la compañía aclara un punto fundamental para los entusiastas de la fotografía móvil. Si bien estamos ante la "mejor cámara del Moto G hasta la fecha", es importante recordar que la cantidad de megapíxeles no es el único factor que determina la calidad y las capacidades reales de un sistema de imagen. Aun así, el salto respecto a la generación anterior es evidente y coloca al Moto G87 en una posición de ventaja frente a sus competidores directos.

Motorola Moto G87 - Interna 2 Con una pantalla de 5000 nits, el teléfono garantiza visibilidad perfecta incluso bajo el sol directo. Motorola

Diseño y pantalla: resistencia extrema bajo el sello de Motorola

El aspecto visual del Moto G87 no se queda atrás. El dispositivo cuenta con una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas que ofrece una resolución de 2772 x 1272 píxeles. Lo más impactante es su brillo máximo de 5000 nits, una cifra que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo el sol más intenso del mediodía. Además, la tecnología de 120 Hz asegura una fluidez absoluta al navegar por aplicaciones o jugar.

En cuanto a la durabilidad, este teléfono es un auténtico tanque. Incluye protección Corning Gorilla Glass 7i y cumple con la exigente norma militar MIL-STD-810H. Como si esto fuera poco, posee certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que significa que resiste al polvo, inmersiones en agua y hasta chorros de agua a alta presión y temperatura. El acabado que imita el cuero, disponible en colores Pantone Overture y Pantone Blue Atoll, aporta un toque de elegancia premium.

Motorola Moto G87 - Interna 3 El Moto G87 incluye un acabado que imita el cuero en colores exclusivos de Pantone. Motorola

Rendimiento equilibrado con el procesador Dimensity 6400

Bajo el capó, el Moto G87 esconde el procesador MediaTek Dimensity 6400, un chip diseñado para ofrecer un rendimiento sólido en las tareas diarias y una buena eficiencia energética. El teléfono viene acompañado por 8 GB de memoria RAM y un generoso almacenamiento interno de 256 GB, el cual se puede ampliar mediante una tarjeta microSD, una característica cada vez más difícil de encontrar en el mercado actual.

La experiencia multimedia se completa con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, brindando un sonido envolvente y claro. En términos de conectividad, el equipo no escatima: cuenta con Bluetooth 5.4, NFC para pagos móviles y un puerto USB Tipo C. Con un peso de solo 183 gramos y un grosor de 7,38 mm, Motorola logra un dispositivo potente que se siente liviano y cómodo en la mano.

Motorola Moto G87 - Interna 4 Motorola apuesta por Android 16 y cuatro años de parches de seguridad en su nuevo Moto G87. Motorola

Software y autonomía: preparados para el futuro con Android 16

El Moto G87 llega de fábrica con Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google. Para garantizar la tranquilidad de los compradores, la marca promete cuatro años de actualizaciones de seguridad. Esto asegura que el teléfono se mantenga protegido y funcional durante un largo período de tiempo, extendiendo la vida útil de la inversión realizada por el usuario.

La autonomía es otro pilar fundamental de este modelo. La batería de 5200 mAh ofrece energía suficiente para superar una jornada intensa de uso sin mayores complicaciones. Además, cuenta con una capacidad de carga de 30 W que, si bien no es la más rápida del mercado, resulta adecuada para equilibrar la salud de la batería a largo plazo. Con este lanzamiento, Motorola demuestra que la gama media puede ser ambiciosa, resistente y, sobre todo, fotográficamente superior.