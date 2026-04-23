Así fue la increíble evolución de los Motorola Razr a lo largo de la historia

La historia de la telefonía móvil tiene un protagonista indiscutido que marcó un antes y un después en el diseño: el Motorola Razr . Este dispositivo rompe los esquemas desde su nacimiento, consolidándose como un símbolo de estatus y vanguardia técnica que logra reinventarse para seguir vigente en la competitiva era de los smartphones plegables.

Desde su lanzamiento original hace más de dos décadas, la marca transita un camino de innovación constante. La evolución de este terminal permite observar cómo la tecnología se adapta a las tendencias de consumo, pasando de ser un objeto de deseo analógico a una herramienta de alta productividad con pantallas que desafían las leyes de la física.

En el año 2004, el mercado recibe al Moto Razr V3, un equipo que llega con una pequeña pantalla externa a color y una cámara de 1,3 megapíxeles. Rápidamente se convierte en un ícono gracias a sus materiales de primera calidad, su diseño ultradelgado y su excelente calidad constructiva. La firma vende 130 millones de unidades del Razr , convirtiéndolo en uno de los teléfonos más vendidos de todos los tiempos .

El Moto Razr V3 original es uno de los teléfonos con mayor volumen de ventas en la historia de la marca.

Tras ese éxito masivo, la línea Razr2 aparece entre 2007 y 2008 con paneles frontales aún más grandes y una fidelidad de audio superior. En aquel entonces, los expertos los consideraban algunos de los mejores equipos disponibles para sus respectivas operadoras. Eran tiempos donde la competencia directa no ofrecía una calidad de llamada tan refinada, lo que cimentó la fama de fiabilidad de la compañía estadounidense.

La línea Razr2 incorpora pantallas externas más funcionales para mejorar la interacción con el usuario.

El salto a la era inteligente y el Droid Razr

Con la llegada de 2011, la marca inicia una etapa de transición bajo la influencia de Google y el nombre Razr comienza a asociarse a teléfonos Android de gran rendimiento. El Droid Razr destaca por ser un terminal "súper delgado", una característica que ayuda a refrescar el catálogo de la empresa después de que otros modelos insignia sufrieran retrasos técnicos importantes en su lanzamiento.

Esta etapa de la evolución tecnológica demuestra que la identidad de la marca puede sobrevivir al cambio de sistema operativo. Aunque el formato de concha queda pausado por unos años, la delgadez extrema y el uso de materiales industriales premium siguen presentes, manteniendo vivo el espíritu de un dispositivo que siempre busca diferenciarse del resto de los rectángulos de plástico y cristal.

Evolución Motorola Razr - Interna 3 El Droid Razr marca el inicio de la era de alto rendimiento bajo el sistema operativo Android. Motorola

El renacimiento del Razr como smartphone plegable

En noviembre de 2019, la compañía revive el concepto como un teléfono inteligente plegable con tapa, inspirado directamente en el formato original. El Motorola Razr (2020) presenta un diseño que recuerda al clásico V3, desarrollado con la nostalgia en mente para evocar la época de principios del siglo XXI. Se trata de un smartphone moderno y capaz, con una pantalla plegable de "alta tecnología" y funciones avanzadas como el sensor de huellas dactilares.

Este nuevo rumbo permite que el dispositivo cuente con una pantalla que se dobla verticalmente, manteniendo la familiaridad del cuerpo que ya resulta conocido para millones de usuarios. La evolución hacia lo plegable no solo es un logro de ingeniería, sino una respuesta a quienes buscan un equipo compacto que no sacrifique el tamaño de visualización al momento de consumir contenido multimedia o trabajar.

¿Vale la pena actualizar al Motorola Razr 60 Ultra si tienes el Razr 50 Ultra? El nuevo Motorola Razr 60 Ultra frente al Razr 50 Ultra: la batalla de los plegables.

La consolidación de una gama de lujo hasta 2026

Desde aquel regreso triunfal, la familia no para de crecer con sucesores que pulen cada detalle técnico. La línea actual recorre modelos desde el Razr 5G de 2020 hasta las versiones más recientes lanzadas en abril de 2025, como el Motorola Razr 60 Ultra. Cada generación mejora la bisagra, la durabilidad del panel y la integración de inteligencia artificial para potenciar la experiencia de uso diario.

El cronograma de lanzamientos recientes incluye: