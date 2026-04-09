Ya podemos ver los colores filtrados del nuevo Motorola Razr 70

El mercado de los plegables se prepara para un nuevo capítulo con la llegada del Motorola Razr 70 . Este teléfono busca consolidar el éxito de la marca en el segmento de los dispositivos que se doblan, apostando por una estética renovada que incluye colores disruptivos y texturas que se alejan de lo convencional.

Aunque la compañía todavía no genera una campaña oficial de comunicación masiva, las filtraciones recientes dejan muy poco espacio para la imaginación. Los rumores sobre la serie 2026 ganan fuerza tras la aparición de imágenes de alta calidad del modelo Ultra. Ahora, un nuevo informe detalla las opciones cromáticas del miembro más asequible de la familia, revelando una apuesta visual cargada de personalidad.

“ Ir a lo seguro no está en el ADN de Motorola ”. Esta premisa define el camino que toma la empresa para diferenciarse de la competencia, que a menudo cae en la monotonía del blanco, negro o gris. Incluso en sus gamas básicas, como el Moto G (2026), la firma utiliza combinaciones elegantes como Pantone Slipstream y Cattleya Orchid. Para este nuevo integrante de la familia Razr, la estrategia se profundiza con una paleta de colores que busca captar todas las miradas.

Según los reportes, el Razr 70 llega al mercado en tres variantes principales: Pantone Sparkling Green, Pantone Hematite y un tono rosa cuya denominación oficial todavía es un misterio. Lo interesante no es solo el matiz elegido, sino el acabado táctil que acompaña a cada versión. Esta decisión refuerza la idea de que el teléfono no es solo una herramienta tecnológica, sino un accesorio de moda funcional.

La personalización estética del Motorola Razr 70 va un paso más allá de la pintura. Se rumorea que la versión Sparkling Green presenta una textura similar a la fibra de carbono, otorgándole un aspecto deportivo y resistente. Por su parte, la opción Hematite utiliza un acabado que imita la suavidad de la tela, proporcionando un agarre cómodo y sofisticado.

Por último, el modelo rosa cuenta con un acabado completamente diferente, aunque los detalles técnicos sobre este material todavía no salen a la luz. Cabe aclarar que este modelo estándar probablemente sea idéntico al Razr (2026) que se vende en otras regiones. La única diferencia radica en la nomenclatura según la zona geográfica, pero ambos comparten los mismos tres llamativos diseños de pintura y una hoja de especificaciones que ya no es un gran secreto en la industria.

Colores Motorola Razr 70 - Interna 3 La variante en color rosa del Razr 70 apuesta por un acabado suave y un diseño minimalista. Motorola

¿Habrá sorpresas de último momento con el Motorola Razr 70?

A pesar de que los tres colores mencionados parecen confirmados, siempre existe la posibilidad de un giro inesperado. El mes pasado, el Motorola Razr 70 apareció en una serie de fotografías en China con un tono morado claro que no figura en los reportes actuales para el mercado global. En su momento, se esperaba que este color se llamara Pantone African Violet, una opción que también se baraja para la versión Plus del dispositivo.

Otro detalle curioso surge con el nombre "Pantone Sparkling Green". Al revisar la página web oficial de Pantone, este tono específico no aparece en los registros públicos actuales. Sin embargo, existe un antecedente: el "Pantone Sparkling Grape" que la marca utilizó en el Edge 60 Pro el año pasado. Esto hace pensar que el morado podría ser finalmente la tercera o cuarta opción para el Razr 70, junto con el gris hematita y el rosa.

Colores Motorola Razr 70 - Interna 4 Filtraciones desde China sugieren que el Razr 70 de Motorola podría incluir una edición especial en morado claro. Motorola

Diferencias regionales: el Razr (2026) y la versión internacional

Es importante entender que el Motorola Razr (2026), específico para el mercado de Estados Unidos, y el Razr 70 "internacional" son, en esencia, el mismo teléfono. Ambas versiones comparten el hardware y la estética exterior. Tras la filtración de imágenes de alta calidad del Razr Ultra la semana pasada y la aparición de la primera imagen y las especificaciones del modelo base días antes, el panorama queda despejado.

Un nuevo informe deja muy poco a la imaginación respecto a lo que veremos en los escaparates. El color Hematite, por ejemplo, genera debate; aunque técnicamente es un mineral negro rojizo, la interpretación de la marca se acerca mucho más a un gris oscuro metálico. Sea cual sea la elección final del usuario, queda claro que este teléfono busca romper con la sobriedad extrema para ofrecer una experiencia visual vibrante y llena de texturas.

El impacto de este lanzamiento se sentirá con fuerza en el segmento de los plegables económicos, donde el diseño suele quedar en segundo plano frente a la funcionalidad. Con el Razr 70, la marca demuestra que la innovación estética es tan importante como la ingeniería que permite que una pantalla se doble sin romperse.