Mercado Libre liquidó tres super celulares de Motorola y ahora se consiguen por menos de $250.000

En medio de un mercado donde cambiar de celular puede implicar un gasto cada vez más difícil de afrontar, Motorola volvió a meterse en el segmento de entrada con tres equipos que se ubican por debajo de los $250.000 en Mercado Libre . La propuesta combina precios agresivos, cuotas y especificaciones pensadas para un usuario que prioriza batería, pantalla grande y almacenamiento suficiente para el uso diario. Entre los modelos que aparecen en esa franja se destacan el Moto E15 , el Moto G15 y el Moto G06 . Las publicaciones consultadas este 21 de abril muestran que los tres equipos siguen dentro de ese rango, aunque con diferencias claras en memoria, pantalla y experiencia general.

El Motorola Moto E15 aparece como la opción más accesible del grupo. En la publicación relevada figura a $164.899, con un descuento del 34% frente al valor anterior de $249.999 y financiación en seis cuotas. Se trata de un modelo orientado a tareas cotidianas: navegar, usar WhatsApp, redes sociales y consumir contenido sin demasiadas exigencias.

Tiene pantalla HD+ de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, procesador MediaTek Helio G81, cámara principal de 32 MP, frontal de 8 MP y una batería de 5.200 mAh. Además, suma lector de huellas, reconocimiento facial, Android Go 14 y expansión por microSD de hasta 1 TB. En la práctica, es un equipo pensado para quien busca gastar poco y aun así llevarse una pantalla grande y autonomía amplia.

Un escalón más arriba aparece el Motorola Moto G15, que en las búsquedas de Mercado Libre se mantiene por debajo del techo planteado, con publicaciones en torno a los $247.899. En este caso, la mejora se nota en la memoria RAM de 4 GB, el almacenamiento interno de 128 GB y una propuesta más ambiciosa en pantalla y sonido.

Motorola lo presenta con una pantalla Full HD+ de 6,7 pulgadas, cámara principal de 50 MP, Android 15, batería de 5.200 mAh y doble parlante estéreo con realce de bajos y compatibilidad con Dolby Atmos. También incluye cargador y funda protectora en algunas publicaciones. Dentro de esta selección, es el equipo más equilibrado para quien quiere algo más que lo básico sin pasar la barrera de los $250.000.

Una alternativa intermedia para mirar de cerca

Filtración Motorola moto g06 - Interna 2 Este Motorola Moto G06 trae 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,9 pulgadas, cámara frontal de 8 MP y batería de 5.2 Ah Motorola

El tercer modelo es el Motorola G06, que figura en publicaciones desde $186.934 y se posiciona como una opción intermedia. Trae 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,9 pulgadas, cámara frontal de 8 MP, batería de 5.2 Ah y procesador MediaTek Helio G81 de ocho núcleos. También incorpora reconocimiento facial y sensor de huella.

Por configuración, queda por encima del Moto E15 en memoria RAM, pero por debajo del Moto G15 en almacenamiento y definición general del equipo. Su punto fuerte pasa por ofrecer un formato grande y un rendimiento correcto para el uso diario sin dispararse de precio.

Con este combo, Motorola vuelve a apostar por una fórmula conocida: equipos accesibles, con pantallas grandes y baterías generosas, en un momento en que el precio pesa tanto como la ficha técnica. El Moto E15 se acomoda como la puerta de entrada, el Moto G06 se planta como una variante intermedia y el Moto G15 aparece como el más completo de esta selección. En todos los casos, el atractivo central pasa por lo mismo: seguir dentro de la franja de los $250.000 en una de las principales vidrieras del comercio electrónico argentino.