Los cinco mejores teléfonos Motorola de 2026: opciones para cada bolsillo

Motorola consolida su liderazgo en el mercado móvil durante este año. Su catálogo renovado ofrece teléfonos para todo tipo de usuarios, combinando innovación tecnológica con precios competitivos. Entre los modelos destacados, encontramos dispositivos que priorizan la autonomía, el diseño plegable o la potencia bruta para tareas de alta exigencia profesional.

El panorama actual de las comunicaciones exige equipos versátiles que se adapten al ritmo de vida moderno. La firma logra captar la atención de los consumidores mediante una estrategia clara: diversificar su oferta sin descuidar la calidad de construcción. Ya sea que busques una herramienta para la productividad o un accesorio de moda tecnológica, la empresa presenta opciones sólidas que dominan las vidrieras globales.

El Motorola Edge 70 Pro se posiciona como el mejor dispositivo de la gama de la firma en 2026. Este terminal logra el equilibrio perfecto entre un rendimiento de alta gama y una facilidad de uso envidiable. Bajo el capó, el equipo funciona con el procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme y ofrece hasta 12 GB de RAM LPDDR5X, lo que garantiza una fluidez total en cualquier aplicación.

Su pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, con resolución 1.5K y 10 bits, ofrece un impresionante brillo máximo de 5200 nits. Además, cuenta con una frecuencia de actualización de 144 Hz, ideal para los amantes de los videojuegos. La autonomía no es un problema gracias a su batería de silicio-carbono de 6500 mAh, integrada en un elegante chasis de solo 6,99 mm que soporta carga rápida TurboPower de 90 W.

Mejores Motorola Precios - Interna 2 El Motorola Edge 70 Pro ofrece una pantalla con brillo récord para una visibilidad perfecta en exteriores. Motorola

Motorola Razr 60 Ultra: vanguardia en pantallas plegables

Aunque el mercado espera la llegada inminente del sucesor, el Motorola Razr 60 Ultra sigue como el mejor teléfono plegable de la marca disponible por el momento. Su gran atractivo reside en la enorme pantalla externa pOLED LTPO de 4 pulgadas, que permite realizar prácticamente cualquier tarea sin necesidad de abrir el equipo. Al desplegarlo, aparece un panel de 6,96 pulgadas con resolución 1.5K.

En su interior, el Motorola Razr 60 Ultra incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nm, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Este modelo también ofrece una tecla dedicada con Inteligencia Artificial y la función manos libres "Look & Talk". Su diseño elegante atrae a quienes buscan no solo un dispositivo de comunicación, sino un accesorio de moda sofisticado y funcional.

¿Vale la pena actualizar al Motorola Razr 60 Ultra si tienes el Razr 50 Ultra? El nuevo Motorola Razr 60 Ultra frente al Razr 50 Ultra: la batalla de los plegables.

Creatividad al máximo con el Moto G Stylus 5G (2026)

Para los usuarios creativos y aquellos que necesitan tomar notas de forma constante, el Moto G Stylus 5G (2026) es el dispositivo de gama media ideal. Con un precio de 499,99 dólares, este terminal se sitúa en el punto justo entre lo económico y lo premium. La principal novedad de este año es su lápiz óptico activo integrado, que responde con precisión a la inclinación y la presión.

Este modelo de Motorola se integra a la perfección con las nuevas funciones de IA de la compañía, como Sketch to Image, que convierte garabatos básicos en obras de arte. El equipo incorpora el procesador Snapdragon 6 de tercera generación y una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con 5000 nits de brillo. Además, incluye una cámara Sony LYTIA 700C de 50 MP, lo que asegura fotografías de alta calidad.

Mejores Motorola Precios - Interna 3 El lápiz óptico del Moto G Stylus potencia la creatividad mediante herramientas de inteligencia artificial. Motorola

Motorola y los teléfonos con la mejor relación calidad-precio

Si buscás la mejor opción por menos de 300 dólares, el Moto G Power (2026) es la respuesta definitiva. Con un precio de tan solo 299,99 dólares, este campeón económico incluye protección subacuática IP68/IP69 y cristal Corning Gorilla Glass 7i. Su durabilidad se refuerza con una resistencia a caídas de grado militar, algo poco común en este rango de precio.

Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD FHD+ de 6,8 pulgadas a 120 Hz y un procesador MediaTek Dimensity 6300. Si bien el Motorola Edge 70 Pro tiene una batería más grande en los papeles, el Moto G Power se lleva la corona por su autonomía real. Gracias a su eficiente gestión energética, el teléfono dura fácilmente dos días de uso promedio. Es, sin dudas, la opción imbatible para quienes priorizan la duración de la batería y la resistencia.

El catálogo de este año demuestra que la marca entiende las necesidades cambiantes de los usuarios, ofreciendo tecnología de punta en cada segmento de precio.