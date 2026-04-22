Los teléfonos más baratos de Motorola tienen muy mal futuro en 2026

La reconocida firma Motorola sorprende al mercado internacional con un ajuste inesperado en sus teléfonos más accesibles. La mítica serie Moto G sufre un incremento de precio que afecta directamente a los usuarios que buscan terminales de gama de entrada. Este cambio refleja una crisis silenciosa en la cadena de suministros tecnológicos.

Los nuevos valores aparecen en la tienda oficial de la compañía , dejando atrás los importes competitivos que caracterizaron a la marca durante años. La subida alcanza niveles preocupantes en modelos específicos, donde el salto llega incluso al cincuenta por ciento del costo original. Esta medida responde a una realidad económica global donde los componentes internos, especialmente la memoria, escasean ante el avance de la industria.

Si planeabas comprar uno de los smartphones asequibles de Motorola en 2026, las noticias no son alentadoras. La empresa incrementó de forma discreta los valores de su línea más vendida en las tiendas online oficiales. Este movimiento tomó por sorpresa a los consumidores que esperaban renovar sus equipos manteniendo un presupuesto ajustado. La revisión tarifaria afecta a toda la escala de la familia, desde el modelo más básico hasta el más potente.

El Moto G Play (2026) inició este ciclo de aumentos. Este dispositivo, que destaca por su pantalla LCD de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y el chipset Dimensity 6300, cuesta ahora 249,99 dólares. Previamente, su valor de venta se situaba en 179,99 dólares. Hablamos de una variante con apenas 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, una configuración que en pleno 2026 resulta apenas suficiente para las tareas cotidianas.

Precios Motorola Moto G - Interna 2 El Moto G Play abandona el segmento de los 180 dólares para situarse en un rango superior. Motorola

Especificaciones y modelos afectados de Motorola

El impacto más severo lo recibió el Moto G 5G (2026). Este equipo ahora figura con un precio de 299,99 dólares, lo que representa 100 dólares adicionales sobre su costo original de 199,99 dólares. Este aumento del 50% convierte a uno de los teléfonos más populares de la región en una opción mucho menos atractiva para el segmento medio. A pesar del ajuste, conserva su panel IPS de 6,7 pulgadas y la cámara de 50MP.

A diferencia de la versión Play, este modelo cuenta con 128GB de almacenamiento interno. En la actualidad, este espacio se considera el mínimo indispensable para un funcionamiento fluido del sistema operativo Android y las aplicaciones modernas. Para intentar compensar el golpe al bolsillo, la compañía incluyó en el paquete de venta cuatro Moto Tags y un par de auriculares Moto Buds+, una estrategia de marketing para suavizar la percepción del incremento.

Precios Motorola Moto G - Interna 3 El precio del modelo 5G trepó un 50% respecto a su lanzamiento original. Motorola

Los teléfonos de mayor rendimiento también suben

El Moto G Power (2026) tampoco escapó a la tendencia alcista. Este equipo aparece listado actualmente por 399,99 dólares. Aunque la marca intenta presentarlo como un valor competitivo, el aumento real es del 33% respecto a las proyecciones iniciales. Este dispositivo ofrece una pantalla ligeramente más grande, de 6,8 pulgadas, manteniendo la tecnología de 120Hz y el mismo procesador Dimensity 6300 que sus hermanos menores.

Este modelo específico justifica parte de su precio con una memoria RAM de 8GB y 128GB de almacenamiento. Al igual que con la versión 5G, Motorola regala accesorios adicionales para intentar fidelizar a los compradores. Sin embargo, para muchos usuarios, el agregado de rastreadores y auriculares no compensa el hecho de que la gama media-baja está abandonando definitivamente la frontera de los 200 dólares.

Precios Motorola Moto G - Interna 4 Con una pantalla a 120Hz, estos teléfonos de Motorola buscan justificar el nuevo valor. Motorola

¿Por qué subieron los costos en 2026?

La razón detrás de estos cambios es técnica y económica. El aumento de los costos de la memoria es el factor principal, impulsado por la creciente demanda de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Lo que hace unos meses era solo una teoría de analistas, hoy se materializa en los estantes. Los fabricantes de teléfonos compiten por los mismos chips que las grandes granjas de servidores, lo que eleva el valor de producción de cada unidad.

Incluso el incremento de 70 dólares para el modelo básico de Motorola parece excesivo para los estándares de la industria. La realidad nos indica que la era de los smartphones potentes y extremadamente baratos llegó a su fin. Las configuraciones de memoria y almacenamiento más elementales son hoy un lujo que las empresas ya no pueden ofrecer a precios de remate, marcando un futuro desafiante para el consumo masivo en lo que resta del año.