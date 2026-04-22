Motorola lanza descuentos fuertes: celulares en cuotas que vuelan

Es real. Los precios bajaron fuerte. Motorola lanzó sus “motofertas”. Hay equipos desde $125.000 hasta $629.000, con opciones en 6, 9 y 12 cuotas . La propuesta abarca gama baja, media y alta. En un contexto de inflación, estas promos llaman la atención de quienes buscan renovar el celular sin gastar de golpe.

La campaña de Motorola incluye nueve modelos con descuentos y financiación. Entre los más accesibles aparece el Moto G04S, con funciones básicas y precio bajo. Es una opción pensada para uso diario sin exigencias altas.

En el segmento medio, el Moto G35 5G y el Moto G24 Power destacan por su equilibrio. Ofrecen buen rendimiento, cámaras aceptables y baterías duraderas. Son los más buscados en este tipo de promos por su relación precio-calidad.

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En la gama superior, el Motorola Edge 40 se posiciona como uno de los más completos. Tiene pantalla OLED, carga rápida y diseño premium. En estas promos, baja su precio y entra en planes de cuotas, lo que cambia el acceso.

También aparecen opciones como el Moto E15 y el Moto G85. Cada uno cubre distintos usos, desde tareas simples hasta consumo de contenido más exigente.