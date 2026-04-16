Huawei Pura 80: la oferta del mes con más de $700.000 de descuento en Mercado Libre

Huawei lanzó una de las ofertas más atractivas del mes de abril: el Huawei Pura 80 , un smartphone premium, ha reducido su precio en más de $700.000 en Mercado Libre . Este dispositivo, conocido por sus características de gama alta, ahora está disponible por un precio mucho más accesible, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para quienes buscan un teléfono de alta calidad a un precio inmejorable.

El Huawei Pura 80 se destaca por su pantalla OLED de 6.6 pulgadas con resolución 1256 x 2760 píxeles, proporcionando una experiencia visual nítida y vibrante. Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, este dispositivo es ideal para quienes disfrutan de contenido multimedia, juegos y navegación fluida.

En cuanto al rendimiento, el Huawei Pura 80 está impulsado por el procesador Kirin 9010S octa-core y cuenta con 12 GB de RAM, lo que garantiza un funcionamiento rápido y eficiente incluso con las aplicaciones más exigentes. Además, su almacenamiento interno de 256 GB permite almacenar una gran cantidad de datos, aunque no es ampliable mediante microSD.

Fotografía de calidad y batería de larga duración

La cámara es otro de los grandes atractivos del Huawei Pura 80. Con un sistema de triple cámara trasera de 50 MP (con tecnología XMAGE), 13 MP y 12 MP, este smartphone ofrece un rendimiento fotográfico excepcional, incluso en condiciones de baja iluminación. La cámara frontal de 13 MP también garantiza selfies nítidos y claros, ideal para videollamadas o fotos personales.

Además, la batería de 5,170 mAh proporciona hasta dos días de uso moderado, y gracias a la carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66 W, se puede cargar al 100% en menos de una hora, asegurando que el dispositivo siempre esté listo cuando lo necesites.

pura 80 Oferta exclusiva con un 38% de descuento en Mercado Libre, disponible en 9 cuotas accesibles. Huawei

El precio y la oferta del mes en Mercado Libre

El Huawei Pura 80, que antes se vendía por $1.789.999, ahora está disponible por solo $1.099.999, lo que representa una rebaja del 38%. Esta oferta de más de $700.000 de descuento en Mercado Libre es una de las mejores oportunidades para quienes buscan un smartphone de gama alta a un precio asequible. Además, el precio se puede abonar en 9 cuotas de $122.222, haciendo aún más accesible esta excelente oferta.

Con su impresionante descuento y sus características de gama alta, el Huawei Pura 80 es una de las mejores opciones del mercado para quienes buscan un dispositivo premium. Su diseño elegante, potente rendimiento, calidad fotográfica y batería de larga duración lo convierten en una excelente elección, ahora a un precio más bajo que nunca.