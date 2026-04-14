Samsung Galaxy A57 vs. Galaxy A56: ¿cuál conviene comprar en 2026?

Samsung lanza al mercado el Galaxy A57 , un dispositivo que busca perfeccionar la exitosa fórmula de su predecesor. En esta comparativa analizamos si los ajustes en rendimiento y materiales justifican la inversión frente al Galaxy A56 , un terminal que todavía se mantiene vigente en las tiendas argentinas.

La serie A de la marca surcoreana domina históricamente el segmento medio gracias a su equilibrio entre prestaciones y costo. En 2026, la competencia obliga a las empresas a pulir detalles técnicos que antes pasaban desapercibidos para el usuario común. Hoy, la decisión de compra depende de factores específicos como la durabilidad de la estructura y la fluidez del procesador ante las exigencias actuales.

En términos estéticos, la diferencia más clara aparece en la construcción del equipo. El Galaxy A57 utiliza un marco de aluminio de alta resistencia, mientras que el Galaxy A56 mantiene un marco plástico. Ambos terminales comparten una protección de vidrio Gorilla Glass Victus+ tanto en el frente como en el dorso, además de la certificación IP67 contra agua y polvo.

El diseño del Galaxy A56 continúa siendo uno de los más atractivos por su relación calidad-precio.

Esta mejora estructural permite que el modelo más reciente ofrezca una percepción de rigidez y elegancia superior. Si valorás la sensación del dispositivo en mano y solés llevarlo sin funda, el punto extra va para el nuevo lanzamiento. No obstante, para quien utiliza protección adicional, la diferencia estructural resulta casi imperceptible en el uso cotidiano, ya que ambos conservan dimensiones similares.

Bajo el capó, el Galaxy A57 toma la delantera gracias al salto hacia el procesador Exynos 1680. Por su parte, el Galaxy A56 monta el Exynos 1580, un chip que cumplió con creces durante su ciclo principal. Aunque no hablamos de una revolución que transforme el segmento por completo, el nuevo componente ofrece una mejora esperable en la eficiencia energética y la velocidad de respuesta.

Si tu actividad diaria incluye abrir múltiples aplicaciones pesadas, grabar contenido y responder mensajes de forma simultánea, el modelo 2026 reduce esas pequeñas fricciones de software. En cambio, si el uso es básico —redes sociales, navegación y videos—, el terminal anterior cumple de sobra con las expectativas. El nuevo hardware asegura, simplemente, una vida útil un poco más extensa frente a las futuras actualizaciones.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Comparativa de cámaras: el salto en el ultra gran angular

En el apartado fotográfico, ambos dispositivos repiten la fórmula del sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS). Sin embargo, el Galaxy A57 de Samsung sube el nivel en su segundo lente al pasar de los 8 MP que ofrece el Galaxy A56 a unos más capaces 13 MP. Este cambio entrega mejores resultados cuando capturamos paisajes o interiores amplios donde la nitidez en los bordes es fundamental.

La cámara selfie también presenta un detalle técnico que beneficia a los creadores de contenido. Mientras ambos comparten el sensor frontal de 12 MP, el modelo nuevo permite grabar video en resolución 1080p a 60 fps, superando los 30 fps de la generación anterior. Este extra hace que las historias de Instagram o las videollamadas luzcan mucho más fluidas y modernas, adaptándose a los estándares visuales de este año.

Samsung Galaxy A57 vs. Samsung Galaxy A56 - Interna 2 La cámara ultra gran angular del Samsung Galaxy A57 mejora la nitidez en fotos grupales. Samsung

Batería y soporte: una base sólida para el futuro

En cuanto a la autonomía, existe un empate técnico. Ambos modelos integran una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 45W. La autonomía real depende ahora de la gestión energética del nuevo procesador y de Android 16. Samsung garantiza hasta seis grandes actualizaciones de sistema, lo que convierte a cualquiera de las dos opciones en una inversión segura a largo plazo.

El Samsung Galaxy A57 gana por matices, no por goleada. Si el precio entre ambos está muy cerca, el A57 es el más recomendable; si el Galaxy A56 aparece con una rebaja fuerte, sigue siendo una compra muy racional. La decisión final queda en manos del presupuesto disponible y de cuánto valore cada usuario esos pequeños saltos en calidad constructiva y multimedia.