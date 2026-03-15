Detuvieron a un hombre tras el robo en una vivienda de Luján de Cuyo

El sujeto fue uno de las personas sospechadas de participar en el robo de una vivienda. Personal policial recuperó parte de lo sustraído y secuestró un revólver.

Un hombre fue detenido durante la noche de este sábado luego de un robo ocurrido en una vivienda de Luján de Cuyo. Tras su aprehensión, recuperaron parte del motín y la Justicia ahora investiga el hecho.

El procedimiento se realizó cerca de las 22.30 en la calle Norton al 900. Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho fue advertido por intermedio de la alarma domiciliaria de la vivienda, que dio aviso al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el cual desplazó personal policial al lugar.

Al arribar, vecinos del lugar señalaron a los efectivos haber visto a dos sujetos escapar por los techos con una mochila. Posteriormente, los propietarios de la casa constataron daños en una de las puertas de ingreso y el faltante de distintos elementos del interior de la vivienda.

A partir de esa información, la Policía inició un patrullaje por las inmediaciones y logró ubicar a los sospechosos. En ese contexto se produjo la aprehensión de uno de ellos.

Durante el procedimiento se recuperaron algunos de los objetos sustraídos y también se secuestró un revólver que fue hallado dentro de una mochila.