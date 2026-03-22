Tragedia a la salida de un bar: detienen a cuatro patovicas por la muerte de un hombre

La noche en la localidad bonaerense de San Miguel terminó en tragedia tras un violento episodio ocurrido en la intersección de las calles Las Heras y Paunero . Según el relato de testigos presenciales, un hombre de 51 años, identificado como Rogers, intentó ingresar al local nocturno denominado “Suttón Bar” cuando se produjo un altercado con el personal de seguridad.

Los guardias le habrían denegado el acceso al recinto , lo que desencadenó una fuerte discusión verbal que rápidamente escaló a una agresión física. De acuerdo con las primeras informaciones, la disputa terminó en una golpiza en la vía pública que le costó la vida al hombre frente a la mirada de los presentes.

Si bien la causa exacta del fallecimiento será determinada por la autopsia oficial ya ordenada por el Poder Judicial, las pericias preliminares arrojaron datos inquietantes. Los investigadores sospechan que Rogers habría muerto por asfixia mecánica , debido a que los patovicas lo habrían tomado fuertemente del cuello durante la pelea para reducirlo.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21 de San Miguel , a cargo de la fiscal Lorena Carpovich . La funcionaria judicial dispuso la detención inmediata de los cuatro empleados de seguridad involucrados, quienes enfrentan cargos en un expediente caratulado preventivamente como homicidio .

Como parte de las medidas urgentes, las autoridades procedieron a la clausura de Suttón Bar . Durante el operativo policial, se secuestraron los equipos de grabación de las cámaras de seguridad del comercio y de las inmediaciones, material que será clave para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos en la muerte de Rogers.

Además de los detenidos, la policía identificó a otros empleados y al dueño del bar. La fiscalía busca establecer si existió una orden directa o una negligencia grave en los protocolos de seguridad del establecimiento que derivara en el uso excesivo de la fuerza.

Testigos clave: El hijo de la víctima presenció el ataque

Un dato que añade dramatismo al caso es que la víctima no estaba sola al momento del ataque. Según informó el Diario Efecto, Rogers se encontraba acompañado por otros dos hombres, entre ellos su hijo de 23 años.

Ambos acompañantes resultaron ilesos físicamente, pero fueron citados a declarar como testigos presenciales. Sus testimonios serán fundamentales para reconstruir el minuto a minuto de la discusión y confirmar si la agresión de los patovicas fue desproporcionada ante un hombre que solo intentaba ingresar al local.