Crimen de Yanina Correa: confirman que los restos hallados son de la mujer de 30 años desaparecida en Navidad

Tras casi dos meses de incertidumbre, los resultados genéticos confirmaron este lunes que los restos óseos encontrados a principios de enero en la zona de Abasto, La Plata , pertenecen a Yanina Belén Correa (30), la mujer de 30 años que era buscada desde Navidad .

El hallazgo de un cráneo se produjo el pasado 3 de enero, cuando estos restos fueron divisados en un descampado ubicado en las inmediaciones de las calles 215 y 519 . Desde entonces, el fiscal Patricio Barraza aguardaba los resultados de laboratorio que hoy finalmente esclarecieron parte del crimen.

Yanina Belén Correa se encontraba desaparecida desde Navidad. La joven fue vista por última vez el 24 de diciembre, cuando convivía con su pareja en una vivienda de la calle 216 entre 517 y 518. Desde aquella Nochebuena, no hubo más noticias ni de ella ni del hombre.

Yanina mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, también de 30 años. Según reconstruyeron sus allegados, la convivencia estaba atravesada por conflictos, problemas de adicciones y episodios de violencia.

Desde el principio la familia apuntó que el comportamiento del hombre despertaba sospechas: pocos días después de la desaparición llamó a una cuñada para advertirle que “Yanina ya no va a volver”. Tras ese contacto, se encuentra profugo.

La denuncia familiar

Yanina era madre de cuatro hijos. Tres niñas de 12, 8 y 2 años quedaron al cuidado de una tía, mientras que el varón de cinco vive con su padre.

Los allegados también denunciaron serias falencias en el inicio de la búsqueda. Aseguran que al momento de realizar la denuncia recibieron una atención deficiente y que debieron empapelar la comisaría y el barrio con afiches para visibilizar el caso.

Con el correr de los días, vecinos y amigos comenzaron a organizar movilizaciones, no solo para exigir avances en la causa, sino también para denunciar la inseguridad y la venta de drogas en la zona.