Se conoció el video del rescate del argentino que había desaparecido en Punta del Este

Tras una noche de intensa búsqueda, la Prefectura Naval de Uruguay rescató a Daniel Crisci, el argentino que había desaparecido en la costa de Punta del Este.

Daniel Crisci, un argentino de 58 años, fue rescatado este viernes en aguas uruguayas luego de haber sido declarado como desaparecido la noche del jueves tras ingresar al mar en una moto de agua desde la costa de Punta del Este.

El operativo de búsqueda, desplegado por mar, aire y tierra, culminó con su localización a unas seis millas náuticas de Piriápolis. Según el organismo del país vecino, el argentino fue hallado en buen estado de salud y trasladado por la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.

Video: cómo fue el operativo de rescate del argentino en Punta del Este Así rescataron al argentino en Punta del Este La búsqueda comenzó el jueves alrededor de las 20, luego de que Crisci no regresara a la costa tras salir al mar con una moto de agua de color amarillo. Las autoridades activaron rápidamente la alarma y, desde ese momento, se montó un operativo de rastreo que involucró a distintos organismos de rescate.

Participaron del despliegue dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, unidades aéreas de la Aviación Naval y drones, que realizaron tareas de patrullaje a lo largo de la costa y sobre el mar durante toda la noche. La búsqueda se mantuvo activa sin interrupciones, con la incorporación de una tercera embarcación proveniente del departamento de Rocha durante la mañana del viernes.

Como si fuera poco, el rastreo incluyó también intervenciones por tierra, con personal distribuyéndose en puntos clave del litoral uruguayo. La operación se mantuvo bajo coordinación de las fuerzas de seguridad marítima hasta que, en horas de la mañana, las autoridades lograron confirmar el hallazgo de Crisci.