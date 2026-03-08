Los secretos que guarda la Vendimia: adrenalina, pasión y compañerismo entre bambalinas

El detrás de escena de la Vendimia en imágenes y videos. Adrenalina, pasión y arte.

Maquillaje. Corridas. Vestuario. Repaso de rutinas. Compañerismo y adrenalina en aumento. Tras más de un mes de ensayo los artistas que hacen "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo vendimial, viven todo de una manera especial.

ARTISTAS Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia hinchadas 2 Diego Quiroga/MDZ Entre actrices, actores, bailarines y bailarinas folklóricos y contemporáneos, músicos, figurantes, acróbatas suman más de 1000 personas en escena. Por eso la Vendimia es un espectáculo único. El Teatro Griego también es un escenario especial. Con virtudes y también carencias.

Algunos se cambian dentro de los camarines. Otros aprovechan los últimos rayos de sol para ver mejor. La mayoría trae maquillaje propio y hasta sus espejos y elementos. Todos ponen la misma pasión: dar todo para que la Vendimia salga bien.

Mirá los videos de la previa tras bambalinas

Video central bambalinas vendimia