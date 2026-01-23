Encontraron con vida al turista argentino que desapareció en Punta del Este

Daniel Crisci, de 58 años, había desaparecido el miércoles por la noche. La Prefectura del Puerto de Punta del Este desplegó un intenso operativo de búsqueda desde entonces.

Desde el miércoles hubo un despliegue de emergencia en las costas de Punta del Este debido a la desaparición de un turista argentino tras ingresar al mar en una moto de agua. El hombre se llama Daniel Crisci, tiene 58 años, y había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo en un vehículo color amarillo. Este viernes por la mañana apareció con vida.

¿Cuándo desapareció el turista argentino? Según informó el medio local Cadena del Mar, "al no retornar a la costa, se dio aviso a las autoridades sobre las 20:00 horas" del miércoles. El hombre había ingresado al mar momentos antes en una moto de agua amarilla desde la zona de La Rinconada de Portezuelo, en Punta del Este.

La búsqueda del turista argentino en Punta del Este La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró la búsqueda, incorporando dos embarcaciones en el operativo inicial. A su vez, "desde el aire, trabajan dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno", precisaron las autoridades locales.

Por otro lado, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha, sumando así tres embarcaciones al dispositivo de búsqueda en el mar.