Temporada histórica en Punta del Este: te contamos por qué se llenó de argentinos

MDZ está en Punta del Este y es testigo del fenómeno de la temporada 2026. Qué beneficios hay y qué dicen los argentinos que volvieron.

Vida social, eventos top, empresarios de élite, sunsets, party y relax: Punta del Este lo tiene todo.

La Dirección Nacional de Migración de Uruguay informó que durante el fin de semana previo a Año Nuevo, entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre de 2025, ingresaron 102.229 personas al vecino país: 56.807 argentinos, 18.927 uruguayos, 13.968 brasileros, 2.554 estadounidenses y 2.481 paraguayos.

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Fray Bentos con 25.397, seguido de Colonia con 21.889, Paysandú con 16.671, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 9.464 y Salto con 6.920 ingresos. Además, hubo 6.201 ingresos por Chuy, 5.741 por el Puerto de Montevideo, 3.621 por Punta del Este, 2.741 por Río Branco y 3.584 por otros puntos de control.

En tanto, se produjeron 62.537 egresos. Los principales puntos de control donde se registraron fueron: Colonia con 10.484, Paysandú 9.845, Aeropuerto Internacional de Carrasco 9.437, Fray Bentos 9.108, Rivera 5.881 y Salto 5.853. Asimismo, en el Puerto de Montevideo se registraron 3.524 salidas, Río Branco 3.125, Chuy 2.426 y por otros puntos de control se registraron 2.854 egresos.

Los argentinos se siguen radicando en Punta del Este y eso se refleja en el aumento de la matrícula en un colegio "top" Foto: Archivo MDZ Punta del Este posee un magnetismo incuestionable para los argentinos. Foto: Archivo MDZ Por qué volvieron a raudales los argentinos al Este Haciendo un sondeo por las calles esteñas de La Barra, Manantiales y la tradicional avenida Gorlero, la explicación de todo argentino al que se le pregunta por qué hay tantos compatriotas que eligieron Punta del Este, es la misma: "Estamos mejor económicamente. Punta sigue siendo caro para nosotros, pero las diferencias no son esas siderales que tuvimos que soportar en los gobiernos Kirchneristas", dice un porteño que pasea con sus nietos por el puerto de Punta del Este, y resume esa opinión de casi todos los interrogados.

Al respecto MDZ se comunicó con el periodista uruguayo Nicolás Cáceres, quien aseguró que Punta del Este vivirá una temporada histórica. "Estoy seguro de que se vivirá un verano 2026 inolvidable, y por supuesto los argentinos serán los protagonistas absolutos de esta Ciudad. Ellos han abrazado y hecho carne Punta del Este, se sienten parte", comentó.