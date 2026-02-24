Concedieron la libertad al líder de la banda que secuestraba narcos en el conurbano

A raíz de su comportamiento tras las rejas, destacado en un informe del Consejo Correccional, Pablo Alejandro Silvero (39) , más conocido en las calles como " Poncho ", obtuvo el beneficio de la libertad asistida este martes en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal. El sujeto lideraba una banda que secuestraba narcotraficantes de poca monta para ocupar su territorio.

El sujeto está recluido desde el año 2020, cuando fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de escuchas telefónicas con su compañero Víctor Hugo Araujo, “El Polaco”, quien ya estaba preso. Así, el Poncho fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de asociación ilícita en diciembre de 2022.

Tras cumplir la mayoría de la pena, los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi dieron su voto para conceder la liberación, mientras el magistrado Mauro Divito decidió abstenerse. De esta manera, la Cámara de Casación aceptó el pedido de la defensa para la liberación de Silvero, el que había sido rechazado anteriormente por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1.

La libertad asistida permite a una persona salir de la prisión seis meses antes de cumplir su condena completa. Esta norma se encuentra estipulada en el artículo 54 de la Ley 24.660.

Este hombre poseía un prontuario de larga data antes de su última condena. A sus 34 años, ya era un delincuente reincidente con dos condenas previas por robo a mano armada en las zonas de Lomas de Zamora y La Matanza, por las que había pasado siete años en la cárcel.

Finalmente, fue puesto tras las rejas al ser señalado como uno de los líderes de una peligrosa organización criminal que operaba en Villa Madero y General Rodríguez. Se dedicaban a secuestrar a narcotraficantes y dealers del Conurbano para robarles y ocupar sus territorios.

Para ejecutar estos ataques, Silvero presuntamente se disfrazaba de policía y utilizaba un aguantadero para mantener cautivas a sus víctimas.

Por qué le dieron el beneficio

La decisión de los jueces se sustentó en su evolución positiva y sostenida dentro del sistema penitenciario. Según los informes oficiales, Silvero alcanzó una calificación de "conducta ejemplar diez" y un "concepto bueno seis", logrando ingresar en la fase de confianza en marzo de 2025.

Se valoró especialmente el dictamen unánime del Consejo Correccional, que destacó su adhesión al tratamiento, su estabilidad emocional y un pronóstico favorable de reinserción social.

En el plano educativo, Silvero completó nuevamente la escolaridad primaria e inició el nivel secundario. Además, los jueces consideraron que cuenta con una red de contención externa sólida, representada por una prima que ofreció alojamiento y apoyo afectivo para su egreso.

Así las cosas, los magistrados de la Cámara concluyeron que la opinión de los profesionales que conviven a diario con el interno es decisiva y que no existían pruebas de un "riesgo grave" que justificara mantenerlo en prisión.