Confundieron a una joven argentina con la novia de un narco ecuatoriano y la amenazaron de muerte: "Van a descuartizarte"

Todo comenzó cuando la cadena Ecuavisa emitió un informe sobre narcotráfico y la vinculó por error con un líder narco ecuatoriano.

Una joven argentina de 28 años fue confundida con la novia de un líder narco ecuatoriano y a través de sus redes sociales fue amenazada de muerte. Se trata de Micaela Morales, quien vive en Barcelona hace casi dos años. Ahora, pide ayuda y teme por su vida.

Mirá el video que publicó la joven argentina en sus redes Una joven argentina fue confundida con la novia de un narco y la amenazaron de muerte Todo comenzó cuando el pasado 21 de enero la cadena Ecuavisa emitió un informe especial sobre el fenómeno conocido como “Muñecas de la mafia”, mujeres relacionadas con bandas criminales, y la vincularon a Morales con el líder narco Stalin Olivero Vargas, alias “El Marino”, quien había sido asesinado días atrás.

Lo cierto es que la novia de dicho capo narco tiene el mismo nombre que la joven argentina, solo que ella es dos años mayor. Tras el asesinatos de “El Marino”, su novia cerró sus redes. Fue por eso que cuando los productores del noticiero buscaron la cuenta de Micaela Morales, se encontraron con la de la joven argentina.

Amenazas de muerte “Me empezaron a mandar mensajes tratándome de prostituta, diciéndome que mis viajes estaban manchados con sangre, que era narcotraficante”, relató la joven, en diálogo con Infobae.

Algunas de las amenazas que recibió Morales fueron las siguientes: “Te vas a morir como tu padre”, “Escondete bien, pronto van a encontrarte y a descuartizarte” y “Huye, los vas a necesitar por disfrutar dinero manchado de sangre”.