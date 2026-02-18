Liberaron al imputado por la desaparición de Tania: pidió perdón de rodillas y dijo ser inocente

Tras permanecer 33 días en la cárcel, Néstor Maldonado (56), único acusado por la desaparición de Tania Suárez (34) en Córdoba , recuperó la libertad este miércoles por decisión de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm. Aunque continuará imputado por "privación ilegítima de la libertad calificada” y “lesiones leves calificadas”, pero también por "abuso sexual con acceso carnal".

El acusado seguirá el proceso fuera de prisión y bajo estrictas condiciones judiciales. La excarcelación fue concedida luego de un pedido de su defensor, Carlos Nayi, quien argumentó que no existe peligro procesal. Entre las exigencias impuestas figuran fijar domicilio, presentar dos fianzas personales, no acercarse a la denunciante y notificar cualquier cambio ante el Tribunal. Cualquier incumplimiento implicará su regreso a prisión.

Maldonado fue el único detenido por la desaparición de Tania, de 34 años, quien fue hallada maniatada en La Cumbre días después de que su hija denunciara la falta de contacto. La investigación se inició tras comprobarse mediante cámaras que ambos habían estado juntos en la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

Al salir de Tribunales y en declaraciones públicas, Maldonado se mostró quebrado. De rodillas, pidió disculpas y expresó: “ Pido perdón por todo. Solo quiero abrazar a mi mamá, que me necesita, y volver a trabajar ”.

“Soy totalmente inocente. Nunca hice daño a nadie”, sostuvo visiblemente angustiado. También afirmó sentirse “traicionado” por la mujer y calificó lo ocurrido como “una trampa”. “ Confié en ella desde un principio, en todo lo que me decía. Me dejé llevar y me jugó en contra ”, lamentó.

Tania, la mujer que estuvo desaparecida en Córdoba y la encontraron Tania, la mujer que estuvo desaparecida en Córdoba y la encontraron maniatada. Captura de video

Posturas enfrentadas por la desaparición de Tania

Mientras la defensa de Maldonado insiste en que el encuentro entre ambos fue consensuado y niega la existencia de un secuestro, desde la querella se opusieron a la libertad y aseguran que hay abundante prueba en su contra. Entre los elementos bajo análisis figuran estudios toxicológicos y pericias de ADN que aún deben confirmarse.

Para la fiscalía, la pesquisa sigue en curso y la situación procesal podría modificarse, tanto a favor como en contra del imputado, a medida que se completen los peritajes pendientes.

En tanto, Maldonado regresará a la vivienda de su madre en la localidad de Yocsina. “Pasé mis peores días en la cárcel. Solo quiero salir adelante y estar con mi familia”, dijo al noticiero de El Doce que cubría en vivo mientras el imputado recuperaba la libertad.