Un detenido por el secuestro y golpiza a una mujer que estuvo dos días desaparecida

Un giro judicial tuvo el caso de Tania, la mujer de 35 años que estuvo dos días desaparecida en Córdoba y fue hallada maniatada y golpeada en un baldío de La Cumbre. Este viernes se conoció que hay un detenido , en el marco de la investigación para saber qué ocurrió las horas en las que la víctima permaneció sin contacto.

La desaparición de Tania se había producido el domingo pasado, luego de que saliera de su casa, en barrio Argüello Norte, para encontrarse con un hombre que conoció a través de la aplicación Facebook Parejas.

Según reconstruyeron los investigadores, cerca de las 18 tomó un Uber rumbo a una cita que, en principio, iba a ser un encuentro informal para tomar mates en una plaza.

Sin embargo, los mensajes que envió a su hija de 17 años comenzaron a encender las alarmas. “Ya llegué, no es el mismo de la foto el chico”, escribió a las 19.04. Con el correr de las horas, Tania manifestó incomodidad, advirtió que el hombre “se puso denso” y relató que apareció otra persona a la que tampoco conocía. El contacto se volvió cada vez más errático hasta que, pasada la medianoche, el teléfono quedó sin señal.

La búsqueda terminó el martes, cuando fue encontrada con vida en un baldío cercano al cuartel de Bomberos de La Cumbre, una zona de difícil acceso, rodeada de vegetación y prácticamente invisible desde la calle.

La mujer estaba maniatada, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y, según fuentes del caso, habría sido drogada con una sustancia que aún se intenta identificar. Este dato coincide con mensajes enviados por la propia Tania, en los que describió que le dieron “agua con gusto feo”.

Tras el hallazgo, la víctima fue trasladada a un hospital, donde permanece internada bajo atención médica, psiquiátrica y psicológica.

Su madre confirmó que atraviesa momentos de confusión y no puede reconstruir qué sucedió durante el tiempo en que estuvo desaparecida. “La vemos viva, que es lo importante”, expresó.

La detención del sospechoso fue confirmada en el noticiero de Canal Doce, mientras los peritos avanzan en las pericias toxicológicas y en la reconstrucción de los movimientos previos al ataque.

La Justicia también investiga si existía algún vínculo previo entre la víctima y el acusado, y no descarta nuevas imputaciones a medida que avance la pesquisa.