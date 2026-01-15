"Pensé que no me iban a encontrar", la desesperación de la mujer que estuvo dos días desaparecida en Córdoba

"Pensé que no me iban a encontrar". Esa fue la devastadora primera frase que pronunció Tania, la mujer de 35 años hallada maniatada en La Cumbre, Córdoba , al reencontrarse con su familia en el hospital. Habían transcurrido casi dos días desde que sus seres queridos tuvieron la última noticia de ella, y el momento estuvo cargado de emoción.

La familia viajó de urgencia para verla, aunque el encuentro fue breve por recomendación médica. "Me la dejaron ver dos minutos para que se calmara, nada más", explicó Brisa, hermana de Tania. Durante ese tiempo, la mujer hizo preguntas que sus familiares evitaron responder por indicación del equipo de salud. "Nos preguntaba si los medios la estaban buscando, pero no le dijimos ni sí ni no", relató Nancy, su madre.

Nancy confirmó que su hija continúa recuperándose en el hospital. "La vemos bien, viva, que es lo importante", sostuvo. Sin embargo, aclaró que Tania presenta golpes y momentos de confusión, motivo por el cual permanece bajo atención médica, psiquiátrica y psicológica.

Por el momento, la empleada municipal no puede reconstruir lo sucedido durante las horas en que estuvo desaparecida . No recuerda dónde estuvo ni cuánto tiempo pasó fuera de contacto.

Cerca de las 18 del domingo, Tania se subió a un Uber desde su casa en barrio Argüello Norte para encontrarse con un hombre que había conocido por Facebook Parejas. Habían acordado tomar mates en una plaza, pero la situación cambió rápidamente.

A las 19:04 le escribió a su hija de 17 años un mensaje que encendió la primera alarma: "Ya llegué, no es el mismo de la foto el chico". La adolescente le pidió que tuviera cuidado y que, si algo no le cerraba, volviera a casa. Aunque durante varias horas intercambió mensajes con su hija, el celular quedó sin señal entrada la noche y no se supo más de ella.

Con el correr de las horas, los mensajes de Tania comenzaron a mostrar incomodidad. Contó que el hombre "se puso denso" y que apareció un amigo suyo, a quien tampoco conocía. A su hija le prometió regresar alrededor de las 20:30 y le dijo que los hombres se ofrecían a llevarla. Sin embargo, nunca llegó.

Las señales de alerta en los mensajes

Brisa, hermana de Tania, también mantuvo contacto con ella y aseguró que notó un cambio inquietante en la forma de escribir. "Para mí ya no era ella la que contestaba. Los mensajes eran cortantes, no eran sus formas", afirmó.

En otra conversación, Tania contó que el hombre le dio agua con mal gusto y agregó: "También dijo que tenía cara de sajen, que daba asco". El último mensaje fue cerca de las 22:45, cuando mencionó que la habían invitado a comer un choripán. A la madrugada, los mensajes ya no le llegaban y el teléfono se quedó sin señal.

Desesperada, su familia fue a realizar la denuncia al día siguiente. Luego de dos días de intensa búsqueda, la encontraron con vida este martes y fue trasladada a un hospital local.