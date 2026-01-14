Violencia en Minneapolis: agentes del ICE sacaron a la fuerza a una mujer de su auto en medio de protestas

A una semana de la muerte Renee Nicole Good, por parte del ICE, durante un operativo migratorio, se registró un nuevo episodio violento en Minneapolis.

Efectivos del ICE sacaron a la fuerza a una mujer de su auto y el episodio causó repudio.

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de un operativo de control migratorio, provocó gran conmoción en la sociedad norteamericana la semana pasada. En consecuencia, decenas de residentes de Minneapolis, en el estado de Minnesota, llevaron a cabo una protesta el martes 13 de enero, en la cual se registró un nuevo episodio polémico.

En las redes sociales, los manifestantes compartieron un video en el que se puede ver cómo agentes del ICE sacaron a una mujer de su auto, a la fuerza, en medio de las protestas en Minneapolis.

La mujer se encontraba arriba de su vehículo bloqueando una calle en Minneapolis mientras los agentes federales intentaban llevar adelante una nueva operación de control migratorio. Tras ello, los efectivos rompieron la ventanilla con el objetivo de detener a la conductora, cuya identidad no fue informada oficialmente.

Mirá el video del ICE sacando a la mujer del auto en Minneapolis ICE sacó a la fuerza a una mujer de su auto en Minneapolis Según se puede ver en las imágenes trascendidas, el vehículo quedó ubicado entre otro coche y los agentes, impidiendo su circulación.

Mientras la mujer se resistía a ser bajada del auto, los manifestantes rodearon a los agentes pidiéndoles que no avanzaran. No obstante, los efectivos terminaron sacándola a la fuerza al mismo tiempo que la mujer se aferraba a la puerta del lado del conductor con el cinturón de seguridad puesto. Luego, fue empujada contra el lateral del vehículo y esposada.