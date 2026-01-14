Violencia en Minneapolis: agentes del ICE sacaron a la fuerza a una mujer de su auto en medio de protestas
A una semana de la muerte Renee Nicole Good, por parte del ICE, durante un operativo migratorio, se registró un nuevo episodio violento en Minneapolis.
La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de un operativo de control migratorio, provocó gran conmoción en la sociedad norteamericana la semana pasada. En consecuencia, decenas de residentes de Minneapolis, en el estado de Minnesota, llevaron a cabo una protesta el martes 13 de enero, en la cual se registró un nuevo episodio polémico.
En las redes sociales, los manifestantes compartieron un video en el que se puede ver cómo agentes del ICE sacaron a una mujer de su auto, a la fuerza, en medio de las protestas en Minneapolis.
La mujer se encontraba arriba de su vehículo bloqueando una calle en Minneapolis mientras los agentes federales intentaban llevar adelante una nueva operación de control migratorio. Tras ello, los efectivos rompieron la ventanilla con el objetivo de detener a la conductora, cuya identidad no fue informada oficialmente.
Mirá el video del ICE sacando a la mujer del auto en Minneapolis
Según se puede ver en las imágenes trascendidas, el vehículo quedó ubicado entre otro coche y los agentes, impidiendo su circulación.
Mientras la mujer se resistía a ser bajada del auto, los manifestantes rodearon a los agentes pidiéndoles que no avanzaran. No obstante, los efectivos terminaron sacándola a la fuerza al mismo tiempo que la mujer se aferraba a la puerta del lado del conductor con el cinturón de seguridad puesto. Luego, fue empujada contra el lateral del vehículo y esposada.
Minutos después de ese episodio, se registraron enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes. Según las imágenes difundidas, personas con el rostro cubierto y vestimenta oscura golpearon los vehículos oficiales, mientras las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de pimienta y gas pimienta para dispersar a la multitud.
En los videos también se puede observar a varios manifestantes reducidos en el suelo, algunos sobre la nieve, mientras otros registraban los hechos con sus celulares. En distintos momentos, se escucharon insultos dirigidos a los agentes y consignas contra las fuerzas federales.
El incidente se produjo menos de una semana después de la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue asesinada a tiros en Minneapolis mientras presuntamente intentaba bloquear otra operación del ICE. Ese episodio intensificó las protestas contra los operativos migratorios en Minnesota.