"Váyanse": la fuerte declaración del alcalde de Minneapolis tras el asesinato de una mujer por agentes migratorios

El alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, responsabilizó públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) por la muerte de una mujer durante un operativo migratorio en el estado de Minnesota , y exigió el retiro inmediato de los agentes federales de la ciudad.

“Están matando gente. ICE, váyanse a la mierda de Minneápolis . No los queremos aquí”, declaró Frey durante una conferencia de prensa. Enseguida, el funcionario acusó a los agentes de actuar con imprudencia y de causar caos y desconfianza en la ciudad: “No están aquí para causar seguridad. Están separando familias, sembrando caos, y ahora matando personas”.

Qué dijo el alcalde de Minneápolis tras el asesinato de la mujer por la ICE

El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde durante un operativo de ICE en Minneápolis , ciudad que fue escenario en 2020 del asesinato de George Floyd, lo que desencadenó protestas masivas contra la violencia policial. En esta ocasión, las autoridades federales llevaban adelante una operación en la que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se detuvieron más de 1.000 migrantes, incluyendo más de 150 el lunes.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense blanca de 37 años, que no era objetivo de la operación, según confirmaron autoridades locales.

La mujer, según señaló el jefe de la Policía de Minneápolis, Brian O’Hara, no era parte del procedimiento: “No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”. O’Hara explicó que, al momento del tiroteo, la mujer se encontraba en su vehículo, aparentemente bloqueando la calle debido a la presencia de agentes federales. “Esto ha estado ocurriendo no solo en Minneápolis, sino en todo el país”, advirtió.

Mirá el video del ataque del ICE que terminó con la vida de Renee Nicole Good

Agentes de ICE asesinaron a una mujer

La polémica defensa del Gobierno por el asesinato de Renee

Desde el gobierno federal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”, al afirmar que la mujer usó su vehículo como arma al dirigirse contra los oficiales. En ese contexto, justificó que los agentes actuaron en defensa propia.

La versión fue rechazada por el alcalde Frey, quien indicó haber visto un video del momento del tiroteo: “Los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Decir que fue en defensa propia es basura”.

En la misma línea, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, sostuvo que la mujer era “una alborotadora violenta” que intentó embestir a los agentes con su vehículo. Sin embargo, el video mencionado por el alcalde contradice esa interpretación y generó un nuevo foco de tensión entre autoridades locales y federales.

La senadora por Minnesota, Tina Smith, se pronunció también en redes sociales señalando que, “aparentemente”, la víctima era una ciudadana estadounidense, lo que agrava el impacto del hecho en el contexto de creciente descontento social por las políticas migratorias federales.