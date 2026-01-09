Se filtró un nuevo video del momento en el que un agente migratorio mató a una mujer en Minneapolis

La Casa Blanca publicó imágenes del enfrentamiento donde un agente de ICE disparó a Renee Nicole Good. Autoridades hablan de defensa propia.

Difunden un nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

Un nuevo video difundido por un medio de Minnesota volvió a colocar bajo la lupa un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que terminó con la muerte de Renee Nicole Good, en el sur de Minneapolis. Las imágenes corresponden a la cámara corporal del agente involucrado y muestran los instantes previos al tiroteo y el audio del episodio.

Aunque no captan de manera directa el momento exacto en que se efectuaron los disparos, en la secuencia se observa al oficial acercarse al vehículo que conducía Good, con la ventanilla baja, mientras los agentes le ordenan que descienda del auto.

En el registro se escucha a la víctima intentar calmar la situación y a otra mujer, desde el exterior, increpar verbalmente a los efectivos. Luego, el auto avanza, se oyen los disparos y el impacto contra otro vehículo estacionado.

Desde el gobierno federal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que el agente actuó en defensa propia ante un supuesto intento de atropello y calificó el hecho como un ataque contra las fuerzas federales. Esa versión fue respaldada públicamente por el vicepresidente JD Vance y por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y sectores de la oposición cuestionaron el accionar de ICE y denunciaron un uso excesivo de la fuerza. La familia de Good también rechazó la explicación oficial: su madre afirmó que su hija probablemente actuó por miedo durante el operativo.