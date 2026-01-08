Tensión en Minneapolis tras el asesinato de una mujer durante un control policial migratorio

La muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, durante un control de la policía migratoria desató protestas y disturbios en Minneapolis.

Las calles de Minneapolis atraviesan horas de fuerte tensión tras el asesinato de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, ocurrido durante un control policial migratorio. El hecho provocó una ola de protestas encabezadas principalmente por comunidades migrantes, que denuncian el accionar de las fuerzas de seguridad y reclaman justicia.

Así están las calles de Minneapolis en estos momentos minneapolis Según la versión oficial, la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos y el presidente Donald Trump respaldaron públicamente a los agentes involucrados en el operativo. Desde el Gobierno aseguraron que la mujer intentó atropellar a los efectivos de seguridad, lo que habría derivado en el uso letal de la fuerza. Las autoridades insistieron en que el procedimiento se ajustó a los protocolos vigentes.

Sin embargo, organizaciones civiles y manifestantes cuestionaron duramente esa versión y exigieron la apertura de una investigación independiente. Para los protestantes, el caso refleja un patrón de violencia institucional contra personas migrantes y minorías, y advierten sobre el endurecimiento de las políticas migratorias en el país.

minneapolis EFE Durante las últimas horas, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que desplegó un importante operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Hubo barricadas, cortes de calles y momentos de máxima tensión, mientras las fuerzas intentaban contener la escalada de las protestas.